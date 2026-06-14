La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ampliaría su mayoría absoluta con tres escaños más, según la encuesta de Data10 para OKDIARIO, y alcanzaría los 73 asientos, muy por encima de los 68 necesarios para gobernar en solitario. La líder del PP de Madrid incrementaría la distancia con el PSOE de Madrid de Óscar López en 32 puntos, nada menos que 47 escaños más que su rival, y cosecharía 24 asientos más que la suma de los socialistas, Podemos y Más Madrid, candidatura de Mónica García.

El PP sería el partido que más crece. Los populares madrileños crecerían 2,5 puntos en las urnas hasta el 50,3% de los votos, lo que les permitiría alcanzar los 73 asientos en la Asamblea de Madrid y les aseguraría la mayoría absoluta, situada en los 68 asientos. De esta forma, Ayuso mejoraría su mejor resultado hasta la fecha, que son los 70 diputados alcanzados en 2023.

El PP cosecharía la papeleta de 1.742.895 madrileños, son 143.709 más de lo que obtuvo en 2023. Esto implica casi el triple de apoyo que recibiría el socialista Óscar López (637.560) y Mónica García (561.330). Por su parte, Podemos se hundiría aún más hasta los 90.090 votos.

Según estas encuestas, la pugna por la hegemonía de la izquierda se decantaría hacia el PSOE en esta ocasión, con ambos partidos en caída. La lista encabezada por López lograría un 18,4% del apoyo, lo que significa la pérdida de un escaño respecto a la candidatura del ex líder del PSOE-M Juan Lobato y sólo podría llegar a 26 representantes.

Sin embargo, la pérdida de votos es más pronunciada en la candidatura de Mónica García, que se presentará por tercera ocasión ante Ayuso. La formación errejonista caería 2,4 puntos hasta el 16,2% de los votos y se dejaría 4 escaños: sólo obtendría 23 asientos en la Asamblea. Este sería el peor resultado de la todavía ministra de Sanidad tanto en porcentaje de voto como en escaños.

Crecimiento de Vox

En cuarta posición se encuadra Vox, con 13 escaños, uno más de los que actualmente tiene en la Asamblea. La lista encabezada por Isabel Pérez Moñino crece pese a la imparable candidatura de Ayuso. El partido de Santiago Abascal pasaría del 7,4% de los apoyos (248.379 votos) al 9,2%, con 318.780 papeletas.

De ese modo, el bloque conservador (PP y Vox) lograría 86 representantes en la cámara madrileña, 37 más que la suma de los partidos de izquierda (PSOE y Más Madrid), que apenas se quedarán en 49 escaños.

Por su parte, Podemos no conseguiría entrar en la Asamblea al quedarse nuevamente por debajo del 5%. Y es que la formación fundada por Pablo Iglesias caería del 4,8% al 2,6%. El partido morado perdería 50.000 votos y pasaría de 161.032 a 90.090 papeletas.