Óscar López usa la Sepi Digital y otorga 98 millones al Grupo Secuoya

El Gobierno de España a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), conocida como la Sepi Digital, que dirige Óscar López ha invertido 98 millones de euros en Aurora Media Inversiones, una sociedad liderada por Secuoya para impulsar la producción audiovisual española.

De esta forma, se trataría de un fondo de 200 millones de euros en el que participarían Secuoya, Société Générale y la Sepi Digital, por lo que el estado habría puesto con sus 98 millones de euros, un 49% del total de la inversión de este gran grupo europeo de ficción español.

Asimismo, no es la primera vez que Secuoya aparece como una empresa beneficiada por el Gobierno, debido a que en octubre de 2023 volvió a recurrir a las ayudas públicas puestas en marcha por el Gobierno socialista, en las que con anterioridad también había participado. De esta forma, la empresa que se encargó del documental, y que preside Raúl Berdonés, recibió en esta ocasión un préstamo de 875.000 euros avalado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) el 17 de octubre de 2023. El marco legal es el real decreto aprobado por Sánchez que ponía 10.000 millones de euros a disposición de las empresas para ayudas por la guerra de Ucrania.

Por tanto, en aquella ocasión fue la segunda vez que la productora del documental de Sánchez acudía a las ayudas aprobadas por el Gobierno, primero por la crisis del coronavirus y, después, por la guerra de Ucrania. En la primera ocasión, Secuoya solicitó varios préstamos avalados por el ICO entre 2020 y 2021 por valor de casi 18 millones de euros.

Como se indica en el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública de Óscar López: «El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha aprobado hoy una inversión de 98 millones de euros en una sociedad de nueva creación que impulsará un gran grupo europeo de ficción audiovisual español, Aurora Media Inversiones, con el objetivo de potenciar la inversión, las producciones y los rodajes en España».

«Esta operación, que se canalizará a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), forma parte del Plan España Hub Audiovisual de Europa (Spain Audiovisual Hub), una iniciativa que se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que lidera este ministerio a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA)», se destaca desde el Ministerio de Óscar López.

Prosigue resaltando que la nueva sociedad inversora estará liderada por Secuoya Content Group, especializada en creación, producción, postproducción y distribución de contenidos, y se articulará dentro de un modelo de colaboración público-privada en el que la SETT participa en un 49%.