El juez autoriza a la UCO a investigar 16 cuentas vinculadas a los negocios del novio de Ayuso

El juez Antonio Viejo ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a rastrear 16 cuentas bancarias vinculadas a los negocios de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. Así consta en una resolución judicial, fechada a 10 de junio, a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

El titular del Juzgado del Tribunal de Instancia número 19 de Madrid ha solicitado a las entidades bancarias información relativa a los movimientos y saldos que obren en sus bases relativas a las personas y productos investigados, debiendo facilitar de forma directa y reservada la información requerida desde el 1 de enero de 2014.

Los agentes de la UCO serán los encargados de requerir esta información y trasladársela al juez que investiga al novio de Isabel Díaz Ayuso en un informe.

La Fiscalía pidió esta información. El Ministerio Público quería indagar sobre el incremento de los ingresos del novio de Ayuso en los años 2020 y 2021 por la intermediación en la venta de material sanitario. Además, querían que la UCO investigase los ingresos facturados a Quirón Prevención por la contratación de determinadas empresas vinculadas a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

«Una decisión pertinente»

El juez ha autorizado la petición de la Fiscalía y argumenta que «la decisión judicial que acuerda esta diligencia no sólo ha de ser procesalmente pertinente, sino que debe también insertarse en un marco de tratamiento de datos penalmente legítimo, orientado a fines determinados de investigación, sujeto al deber de colaboración de los destinatarios del requerimiento y constreñido por exigencias de corrección, pertinencia y uso finalista de la información obtenida».

«En las presentes actuaciones, las diligencias interesadas tienen por objeto construir, de manera preliminar, el catálogo real de bienes de los investigados y su entorno más cercano, para de este modo vislumbrar si hubieran podido aumentar su patrimonio de manera desmedida y determinar, caso de haberse producido, si dicho enriquecimiento habría podido tener su origen en la investigación aquí llevada en la presente pieza separada», expone el magistrado en su resolución.

La pieza separada del caso

La información sobre las cuentas bancarias del novio de Ayuso se aportará a una pieza separada del procedimiento que indaga sobre los negocios de Alberto González Amador.

Las acusaciones populares personadas en su caso —PSOE y Más Madrid— pidieron investigar estos hechos en los que se indaga sobre si la empresa Masterman, mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona y su cliente Quirón Prevención, pudo incurrir en delitos.

«Las diligencias practicadas en el curso de la investigación de la que dimana la pieza separada apuntan de forma indiciaria y provisional a la realización de un negocio jurídico», expone el juez.