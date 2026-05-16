El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, identificó ante la juez el lugar en que se encontraba una oficina que usaba para su trabajo. «Yo sí sé dónde está la sede», señaló, retratando a David Sánchez Pérez-Castejón, el hermano del presidente del Gobierno que fue incapaz en sede judicial de indicar cuál había sido su lugar de trabajo en la Diputación de Badajoz.

OKDIARIO ha accedido al vídeo íntegro de la declaración de Alberto González Amador en los juzgados de Plaza de Castilla en abril de 2025. La pareja de Ayuso dio explicaciones sobre sus negocios durante dos horas y 17 minutos.

A continuación se recoge la transcripción del pasaje en que el novio de la jefa del Ejecutivo madrileño responde con claridad al representante del Ministerio Fiscal, Diego Lucas Álvarez, y en presencia de la juez Inmaculada Iglesias, sobre la ubicación de dicha oficina.

-Alberto González Amador: Y entonces yo le comenté que si él tenía inconveniente en que le alquilara esa sala. ¿Para qué? Para mantener algunas reuniones. ¿Por qué? Porque yo le decía que el fuerte nuestro es Quirónprevención, trabajamos en implant y estamos permanentemente en Quirónprevención, pero tenemos otros clientes.

-Fiscal: Que le alquilaba usted, de Maxwell, una sala de reuniones en la sede de Aerofalcon…

-AGA: Eso es.

-Fiscal: ¿Y dónde está esta sede?

-AGA: Esta sede estaba en la calle Ángel Cavero.

-Fiscal: Que está… ¿Por dónde?

-AGA: Esto está en Arturo Soria. ¿Sabe dónde está el Liceo Francés?

-Juez: Suficiente.

-Fiscal: En Hortaleza, ¿no? Vale.

-AGA: Sí, sí, yo sé dónde está la sede. Incluso conocía a los trabajadores, que no es mi empresa, pero bueno.

-Fiscal: ¿Y cuánto pagaba por ese alquiler?

-AGA: No recuerdo. Eran como mil y algo.

-Fiscal: Aproximadamente.

-AGA: Tendría que mirarlo. Mil y algo. Porque era…

-Fiscal: ¿Al mes?

-AGA: Sí.

-Fiscal: ¿Cuánto tiempo duró este alquiler?

-AGA: Pues yo creo que estuvimos… porque fue la época COVID que necesitábamos… y a final de COVID. Pues yo no sé si fue en el… año y medio, 21 (meses) o dos años, pero tendría que mirarlo, no lo recuerdo. Pero vamos, más o menos así. Tenía un contrato firmado con él y le pagaba por transferencia bancaria. Quiero decir… que será fácil verlo.

-Fiscal: Vale.

El empresario González Amador declaró de forma voluntaria y anunció desde el primer momento su voluntad de colaborar. Únicamente no respondió a las preguntas de la acusación popular ejercida por Más Madrid y el PSOE, a quienes acusó de haber «dilatado el proceso», «politizarlo» y «filtrar información», como informó OKDIARIO este viernes.

La declaración, que se prolongó durante 2 horas y 17 minutos, giró en torno a tres ejes principales: la compra de la sociedad Círculo de Belleza SL por 500.000 euros, la estructura societaria con la que facturaba sus servicios, y la adquisición de dos pisos en el barrio de Chamberí, Madrid.

En este contexto, la pareja de Ayuso recordó al fiscal que está «enfrentado» con el que era «jefe» de este, el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al tiempo que negó con rotundidad cualquier irregularidad en la reforma de su vivienda.

Otro momento destacado fue cuando González Amador manifestó: «Me dijeron que sabían quién era y que Hacienda me iba a matar». Así explicó en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid la inspección fiscal a la que fue sometido y que acabó en los tribunales.

El hermano de Sánchez, procesado

Por su parte, David Sánchez Pérez-Castejón no acertó a localizar en enero de 2025 y ante la juez Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, donde se hallaba su supuesto lugar de trabajo como alto cargo de la Diputación provincial.

«Materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas?», le preguntó la juez. Y Azagra respondió: «Pues no le podría decir, vamos, me imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora». Procesado por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, el hermano de Pedro Sánchez se someterá ahora a la fase de juicio oral que arrancará en la Audiencia Provincial de Badajoz el próximo día 28 de mayo.