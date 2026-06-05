La foto más esperada: Tana Rivera y Andrés Roca Rey protagonizan su primera aparición pública en Sevilla

Tana Rivera y Andrés Roca Rey ya no se esconden. Tres meses después de conocerse su noviazgo, la pareja ha decidido sacar a relucir su faceta más natural y protagonizar su primera aparición conjunta delante de las cámaras. Lo han hecho el pasado 4 de junio con motivo de la tradicional corrida del Corpus Christi en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Un acto que es considerado uno de los más esperados por los taurinos y que, como no podía ser de otra manera, los mencionados no han querido perderse, disfrutando del mismo en calidad de público desde las gradas del ruedo.

Ambos llegaron juntos al enclave citado y, sorprendiendo a propios y extraños, se dejaron ver con total normalidad justo antes de entrar al coso. En todo momento se mostraron cercanos y visiblemente felices, aunque lo cierto es que la hija de Eugenia Martínez de Irujo tuvo que esperar a que su chico atendiera a muchos de los seguidores que se encontraban en los alrededores y que querían hacerse una foto con él. Y es que ser la novia de alguien que forma parte de la élite del toreo, nadie dijo que fuera fácil.

Sin querer pronunciarse en exceso ante la prensa, Tana optó por armarse de paciencia y mostrar su lado más divertido. «Madre mía, la que se está formando aquí», comentó entre risas al verse rodeada de cámaras y de seguidores enloquecidos con la presencia del peruano. Sobre la rápida recuperación del torero, la joven se limitó a asegurar que estaba «muy bien» y, sin intención de entrar en más detalles sobre su relación, tan solo preguntó a los reporteros si su padre había llegado ya. Tras varios minutos de furor, Roca Rey agradecía el apoyo y conseguía llegar a la puerta de la plaza donde le esperaba Tana para entrar en la Real Maestranza y disfrutar de una especial tarde.

Cuando terminó la faena, Francisco Rivera fue fotografiado junto a Lourdes Montes a la salida y, lejos de no atender a la prensa, el maestro se mostró muy contento de la nueva relación sentimental de su hija Tana. «Si mi hija está feliz, yo voy a estar feliz, evidentemente», expresaba ante los micrófonos de Europa Press. Cabe destacar que cuando Roca Rey sufrió una grave cornada durante la Feria de Sevilla, tanto Tana como su padre, Francisco Rivera, estuvieron en todo momento al lado del peruano. Un gesto que, además de confirmar el romance entre los dos jóvenes, también dejó al descubierto que el torero está más que integrado en la familia de su chica.