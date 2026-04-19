Eva González cuenta toda la verdad sobre su ex cuñado, Francisco Rivera: «Ya está»

Eva González ha vuelto a convertirse en noticia por un asunto relacionado con su vida sentimental después de su separación de Cayetano Rivera. La ruptura marcó el final de una de las relaciones más seguidas de la crónica social y todavía sigue generando curiosidad, de ahí lo último que ha pasado.

La presentadora ha rehecho su vida sentimental junto a Nacho Llanos, un sevillano de 34 años que desarrolla su carrera profesional como director de Alimentos y Bebidas en el sector hostelero dentro de la cadena Eurostars. Por su parte, Cayetano Rivera ha iniciado recientemente una relación con Tamara Gorro, con quien comparte ya diversos planes de ocio tanto en pareja como en compañía de los hijos de ambos, consolidando así una nueva etapa vital tras la separación.

Uno de los episodios más comentados de las últimas semanas tuvo lugar durante la celebración de la Semana Santa en Sevilla, un marco especialmente significativo para la familia. Allí, Eva González fue fotografiada junto a su hijo en uno de los puntos más concurridos de la ciudad. En ese contexto, las cámaras de una conocida agencia captaron un encuentro inesperado: el saludo entre Eva y su ex cuñado, Francisco Rivera.

El encuentro se produjo en plena calle y transcurrió con normalidad. Ambos intercambiaron dos besos y conversaron durante unos minutos mientras los reporteros grababan la escena. En ese breve diálogo, Francisco Rivera se dirigió también a su sobrino Cayetano, al que saludó con afecto y al que comentó que estaba «muy guapo», en un gesto que evidenció la cercanía que aún se mantiene entre las partes pese a la ruptura de la pareja.

Una bonita y sólida relación

Eva González ha dado explicaciones sobre su encuentro con Francisco. Con naturalidad, ha explicado que se encontraba en Sevilla para cumplir con una de sus tradiciones más arraigadas, asistir el Jueves Santo a la conocida trianera, una cita muy especial para ella. La presentadora subrayó además que lo hacía acompañada de su hijo, dejando claro que el pequeño comparte ese vínculo con la ciudad y sus costumbres. «A él le gusta lo que significa Triana para todos nosotros», señaló ante los reporteros.

Fue en ese momento cuando los reporteros le preguntaron directamente por su relación con Francisco Rivera, un saludo que había generado interés mediático tras varios años sin coincidencias visibles entre ambos desde la separación. La respuesta de Eva González fue clara y sin matices: «Mi cuñado siempre va a ser mi cuñado y ya está».

Los periodistas que estaban con ella resaltaron el carácter cercano del torero, algo en lo que la presentadora coincidió sin entrar en mayores detalles. Asimismo, al ser preguntada por su situación personal actual y por su relación con Nacho Llanos, Eva optó por la discreción habitual que ha mantenido en los últimos años. «Todo está bien, muchas gracias», respondió, evitando profundizar en aspectos de su vida sentimental.

Tanto Eva como Francisco comparten los mismos valores: son discretos, prudentes e intentan ser herméticos. Por ese motivo, no es de extrañar que sigan manteniendo contacto.

Una ruptura ejemplar

La actitud de la comunicadora no es nueva. Desde su separación de Cayetano Rivera, Eva González ha optado por mantener un perfil bajo en lo relativo a su vida privada, especialmente en lo que respecta a sus nuevas relaciones. Esta misma línea de discreción se ha repetido en otras ocasiones en las que ha sido preguntada por su entorno sentimental o por la vida personal de su ex marido.

Algo similar ocurrió cuando fue consultada sobre la relación entre Cayetano Rivera y Tamara Gorro. En aquella ocasión, la presentadora evitó realizar cualquier tipo de comentario, limitándose a una respuesta breve y cortés: «No hablo de lo mío, ¿voy a hablar de lo de los demás? Muchas gracias», acompañada de una sonrisa. Una reacción que refleja su intención de no alimentar el interés mediático en torno a la vida privada de terceros.

El propio Francisco Rivera también ha mantenido una postura similar cuando se le ha preguntado por la situación sentimental de su hermano. En declaraciones recientes a los medios, el torero se limitó a señalar que no tenía «nada que decir», evitando así pronunciarse sobre la relación de Cayetano con Tamara Gorro.

Como vemos, las últimas apariciones de Eva González reflejan una etapa marcada por la estabilidad personal y la voluntad de preservar su intimidad. Su presencia en Sevilla, acompañada de su hijo y rodeada del entorno tradicional de la Semana Santa, ha vuelto a poner de relieve su fuerte vínculo con la ciudad y con su entorno familiar.

El encuentro con Francisco Rivera, lejos de cualquier tensión, ha sido interpretado como una muestra de cordialidad y normalidad dentro de una familia que, pese a las transformaciones personales de sus miembros, mantiene lazos respetuosos. ¡Hay muchos que deberían aprender de ellos!