Andar está bien pero los entrenadores expertos coinciden: «A partir de los 60 subir y bajar escaleras mejora la coordinación y la estabilidad»

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Los expertos en preparación física y medicina coinciden en un deporte perfecto para las personas que superen los 60 años: subir y bajar escaleras. Realizar este ejercicio a diario reducirá la posibilidad de tener problemas de hipertensión arterial y diabetes, además de una mejora de la salud cardiovascular y pulmonar. Las personas con problemas de corazón u óseos como artrosis tendrán que tener precaución a la hora de realizar esta práctica. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los beneficios de subir y bajar escaleras.

Las nuevas tecnologías han hecho más fácil la vida de las personas y también han hecho que los expertos en medicina y preparación física tengan más armas para medir los ejercicios que son más beneficiosos para el cuerpo humano. Realizar una cantidad de pasos diarios, hacer entrenamiento funcional o hacer ejercicios de fuerza a diario son los más recomendados y últimamente también se está intentando persuadir a los mayores de 60 años para que recuperen un hábito tan viejo como el deporte: subir y bajar escaleras.

Estudios publicados en las últimas décadas han manifestado que subir y bajar escaleras tiene notables beneficios en la salud cardiovascular, pulmonar y reduce el riesgo de diabetes, además de ser un ejercicio perfecto para quemar calorías y fortalecer todo el tren inferior del cuerpo, con beneficios ya demostrados en zonas como hombros e incluso espalda. Eso sí, las personas que tengan problemas de corazón u óseos como la artrosis tendrán que tener máxima precaución para realizar esta práctica.

Los beneficios de subir y bajar escaleras

El doctor Antonio Ríos de Luna se ha pronunciado a través de su página web oficial sobre los beneficios de subir y bajar escaleras. «Subir escaleras es un ejercicio interesante si queremos perder peso. Si subimos diez tramos de escaleras, se queman las mismas calorías que si corremos a un ritmo tranquilo», informa en un artículo publicado al que suma datos sobre los beneficios de subir y bajar escaleras.

«Además, se reduce la posibilidad de tener problemas de hipertensión arterial o de diabetes hasta un 33% comparado con aquellas personas sedentarias. Para que se hagan una idea, caminar 45 minutos al día reduce ese riesgo un 22%», dice a la vez que deja claro que: «Es un ejercicio muy completo que involucra a muchos grupos musculares y hace que el corazón se active, por lo que ayuda a ponerse en forma».

El preparador físico Juan Antonio Martín también ha opinado sobre ello en unas declaraciones recogidas por la revista Clara. «Subir y bajar escaleras es un ejercicio sencillo, accesible y altamente beneficioso que puedes incorporar en tu rutina diaria sin necesidad de equipamiento», ha dicho este experto en la materia.

Este medio de comunicación también recoge las palabras de Steve Chambers, entrenador personal de Ultimate Performance, que realizó en una entrevista concedida en su día a la revista Women’s Health. «Si hay un ejercicio con peso corporal esencial para casi todos los clientes mayores de 60 años, es el de subir escalones, porque tiene una aplicación directa en la vida cotidiana», se pronunció durante una entrevista en la que también dejó claro que: «Al ser un movimiento unilateral, trabaja una pierna a la vez, lo que ayuda a identificar y corregir desequilibrios, mejorar la coordinación y aumentar la estabilidad».