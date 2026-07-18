Caminar está bien, pero José Antonio Pérez, catedrático de ejercicio físico, insiste: «Si el objetivo es perder peso, debemos hacer fuerza»

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Para perder peso ya no sólo basta con caminar. Cumplir con la rutina de los 10.000 pasos aporta numerosos beneficios para el cuerpo humano, pero los últimos estudios científicos dicen que para quitarse unos kilos de encima hay que introducir en la ecuación algunos ejercicios de fuerza en la rutina diaria. Esto será clave para mantener la masa muscular y acelerar el metabolismo para durante el día seguir quemando esa grasa de más. Consulta en este artículo lo que dicen los expertos sobre el mejor truco para perder peso.

Con la llegada del verano y las merecidas vacaciones llega una época de excesos propia de esta época del año. Para no llegar al mes de septiembre con varios kilos de más, siempre es bueno poder combinar los días de playa con algunos ejercicios a primera hora de la mañana. Esta práctica diaria te hará llegar al próximo mes con buenos números y, si hay unos kilos sobrantes, te los podrás quitar en pocos días. Para mantener la forma correcta, no hay mejor receta que combinar algunos ejercicios de cardio con rutinas de fuerza.

Históricamente, siempre se ha dicho que para perder peso la mejor forma era pasar horas encima de la cinta, elíptica, correr o hacer muchos pasos, y los últimos estudios apuntan a que estos ejercicios tienen que ser combinados con fuerza. ¿El motivo? Podemos decir que el cuerpo se acaba acostumbrando al cardio diario, mientras que con los ejercicios de fuerza se mantiene la masa muscular y el metabolismo se acelera. Por ello, lo mejor será combinar fuerza y resistencia.

Así lo piensa José Antonio Pérez Turpin, que es catedrático del área de Educación Física y Deportiva en el Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas de la UA. En una entrevista concedida al medio especializado InStyle, este experto ha hecho un canto a los ejercicios de fuerza como método indispensable para perder peso. «Caminar 10.000 pasos al día o andar 30 minutos ha quedado ya en el pasado. Si el objetivo es perder peso, debemos hacer ejercicios de fuerza», ha dejado claro en esta entrevista.

El truco para perder peso

«Para la ciencia, es solo un valor medio diario que nos puede servir para cuantificar esta actividad física, pero evidentemente depende del grado de entrenamiento de la persona, nutrición, motivación…», dice José Antonio Pérez Turpin sobre la mejor forma de perder peso. «Si el objetivo es perder peso, debemos hacer énfasis en trabajar la fuerza y la resistencia de una forma secuenciada y conjunta», informa.

Está claro que, como vienen avisando especialistas desde hace años, realizar alrededor de 10.000 pasos diarios aporta muchos beneficios al cuerpo humano en lo que respecta a la mejora de la salud cardiovascular, activar el metabolismo y quemar calorías. Además, este ejercicio diario fortalecerá los músculos y articulaciones. Este hábito también tendrá otros beneficios a nivel mental, ya que está demostrado que realizar una caminata diaria reduce la ansiedad y aumenta la calidad del sueño.

Así que, para perder peso de forma más rápida, esta eminencia en Ciencias del Deporte deja claro que lo mejor es una combinación de pasos, días más ejercicios de fuerza. «Debemos recordar que desde los 50 se va perdiendo la masa muscular, y recordamos que hacer actividades de resistencia sin una masa muscular adecuada puede ser incluso perjudicial», dice sobre este hábito que está demostrado que puede ser beneficioso para las personas de más edad. «La fuerza es la cualidad física más importante, por eso podemos hablar de una fuerza funcional que debe entrenarse casi todos los días», afirma.