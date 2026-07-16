Dan Buettner, experto en longevidad: «Las personas que más viven no sólo hacen ejercicio, también construyen amistades»

Dan Buettner (Minnesota, 1960) es el mayor experto en longevidad del mundo. Este divulgador americano es el creador de las llamadas «zonas azules», una organización o modo de vida que permite a los ciudadanos tener vidas más largas y saludables. Esto le ha hecho publicar tres bestsellers y en internet se puede ver su charla TED «Cómo vivir para llegar a los 100 años», que cuenta con millones de reproducciones. Consulta todo lo que debes saber sobre el truco de las personas que viven más.

Dan Buettner lleva toda su vida estudiando los hábitos y los estilos de vida de las personas que tienen una esperanza de vida más alta y sus estudios los ha centrado en las llamadas «zonas azules» que, además de llevar el nombre de su organización, son los pequeños rincones del planeta donde sus habitantes tienen una esperanza de vida mayor que el resto por los hábitos saludables que se siguen en estas zonas, la menor incidencia de enfermedades crónicas, además del envejecimiento con vitalidad y lucidez. Estos son puntos de la tierra como Okinawa (Japón), Cerdeña (Italia), Nicoya (Costa Rica), Icaria (Grecia) y Loma Linda (Estados Unidos).

En sus conferencias, Dan Buettner ha hecho un canto al clásico dicho «desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo», como uno de los mandamientos que deben seguir las personas que quieran tener una esperanza de vida más alta. Eso, y el ejercicio, que es indispensable para poder seguir más meses. Esto incluso se puede potenciar en deportes que ayuden a interactuar con otras personas. ¿El motivo? Esta mejoría de la salud emocional tendrá una repercusión positiva en la esperanza de vida.

Dan Buettner y el truco para vivir más

«Si caminas, nadas o sales a correr todos los días, sumas 3 años de media a tu expectativa de vida», avisa este escritor y divulgador, que en su libro de mandamientos está que «los deportes que más años añaden son los que implican una raqueta».

«El bádminton, por ejemplo, añade unos seis años a la esperanza de vida. Y el tenis añade más de nueve años», afirma a la vez que desvela su secreto mejor guardado: el deporte que más aumentará la esperanza de vida para las personas que pasan de los 50 años.

Este deporte es el pickleball, que tan de moda está en Estados Unidos y que es una mezcla del bádminton y el ping-pong. «No puedes evitar conocer gente cuando entras en la pista de pickleball. Es regular. Es algo que puedes hacer cada día. Es algo que está disponible para casi cualquiera por muy poco dinero», informa. «Jugando al pickleball no sólo obtienes los beneficios de la actividad física, sino también los de estar socialmente conectado», cuenta.

«Las personas con más probabilidades de vivir más tiempo no solo hacen más ejercicio. Están construyendo amistades, comunidad y alegría a través de un movimiento que realmente esperan hacer», relata uno de los mayores expertos en longevidad del mundo que cuenta con más de 3.000 conferencias a lo largo de toda su carrera. Así que, al contrario de lo que muchos expertos piensan, Dan Buettner señala que «los deportes de raqueta como el pádel o el tenis ayudan a alargar la longevidad hasta los 100 años».