Dan Buettner (66 años), experto en longevidad, analiza cómo es la vida de las personas que más viven: hacen ejercicio y amistades

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Todos buscamos vivir más años, pero en plenas facultades. Algo que consiguen pocas personas. Japón, junto a España, son dos de los países con más longevos del mundo, y diversos médicos analizan cómo es su vida para poder haber llegado a los 100 años. En general, una buena alimentación, ejercicio pero no hace falta excesivo y menos estrés son las bases de la longevidad. Para Dan Buettner, experto en este tema, además hay más cosas que debemos tener en cuenta.

Según informan diversos medios, el experto, a través de su investigación sobre las “zonas azules”, que son aquellas zonas del mundo donde la esperanza de vida supera ampliamente la media, ha podido identificar los patrones de vida de los más longevos. Según Radio Mitre, especifica que hay ejercicios mejor que otros para poder llegar a vivir más años. «Si bien caminar o nadar aportan beneficios claros, los deportes que utilizan una raqueta se posicionan como los más efectivos para prolongar la vida. Esta superioridad se explica por la combinación única de reflejos, estímulos mentales y coordinación, sumado a la interacción social que estas disciplinas exigen».

Dan Buettner sobre las claves de la longevidad

Las zonas azules analizadas por el periodista e investigador son Cerdeña (Italia), Okinawa (Japón), Loma Linda (Estados Unidos), Icaria (Grecia) y Nicoya (Costa Rica), zonas donde las personas llegan a más allá de los 100 años. Faltaría España donde también hay muchos longevo como hemos especificado.

Ejercicio pero no mucho, la clave está en moverse

Por ejemplo, entre los ejercicios que el experto aconseja está el tenis, que aumenta la esperanza de vida en más en nueve años, también el bádminton, que suma seis años más de vida o el pickleball, que aunque aquí no se estila mucho, es también un buen deporte para llegar bien a la vejez.

Sorprendentemente, el investigador ha nombrado en varia entrevistas que las personas que llegan a mayores bien hacen poco ejercicio. Caminar es uno de sus preferidos, pero poco más, es decir, no suelen hacer grandes esfuerzos como crossfit. Andar se convierte en una norma para ellos porque para desplazarse para ir al trabajo o de un pueblo a otro, y esto es ya algo cotidiano que les hace estar activos.

Es decir no tienen sedentarismo porque se mueven prácticamente todo el día, algo que queda lejano de lo que se hace en muchas sociedades modernas. Pasarse el día trabajando sentado para luego ir al gimnasio y hacer mucho deporte de golpe.

No es que se diga que esto sea malo, pero cada vez hay más expertos que dicen no a estar durante todo el día sin hacer nada y no levantarse de la silla de trabajo en cuatro horas. hay que hacer paradas al menos cada 30 minutos o cada hora. Ir a dar una vuelta, salir si es necesario, andar en el parque y volver a trabajar y así durante toda la jornada.

Qué comen las personas longevas

En National Geographic destacan las palabras de este investigador y hablan de lo que suelen comer los longevos, en base a la experiencia de Buettner y las entrevistas a personas mayores. En general, la dieta mediterránea es una de las más practicadas, en especial para los que viven en España y llegan a más de 100 años.

Luego, según Buettner, está la comida basada en plantas, algo que él mismo practica. Según recoge National Geographic, entre el 90% y el 100% de los alimentos consumidos en los países donde hay más longevos son de origen vegetal. Judías, verduras, granos y legumbres forman la base.

También es importante señalar que se suele desayunar bien, almorzar y hacer cenas bien ligeras, de hecho, la gran parte de ellos, prácticamente no suele cenar o lo hace muy poco. Y también se come antes, especialmente de la hora en la que de forma común lo solemos hacer en España.

El poder de las relaciones

Para llegar a la longevidad, también hay más cosas importantes. Por ejemplo, está el sentido de pertenencia a una comunidad o a un grupo, por lo que las amistades son también a tener en cuenta para el que llega bien a cumplir años.

Para el investigador, en estas llamadas zonas azules sus habitantes comparten entornos donde caminar es natural, la comida es sencilla y los valores comunitarios están vivos.

Otra cosa el estrés, que los longevos parecen desterrar de sus vidas, se la toman de una forma más equilibrada, sin preocupaciones y según lo que surja, teniendo en cuenta que han pasado guerras y calamidades. Y suelen dormir bastantes horas, otro de los secretos de la longevidad.