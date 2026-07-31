El verano es el momento perfecto para leer: claves de Quirónsalud para fomentar el hábito

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Las vacaciones de verano son, para la Dra. Paloma Méndez de Miguel, psicóloga infantil del Hospital Quirónsalud San José, una oportunidad inmejorable para transformar la lectura en una actividad de ocio fascinante para los niños. La experta explica que, para fomentar este hábito, lo más importante es dejar que sean los propios niños quienes elijan lo que quieren leer, permitiendo que el descubrimiento sea un proceso placentero y no una obligación impuesta.

Como en casa solemos tener libros limitados, la doctora Méndez sugiere como actividad muy positiva acudir con ellos a las bibliotecas, dándoles total libertad para que seleccionen allí los títulos que más les llamen la atención.

El valor de la lectura en el desarrollo infantil

Más allá del disfrute estival, el contacto frecuente con los libros es fundamental para el crecimiento de los menores. La lectura es una herramienta clave para evitar el retroceso educativo durante los meses de vacaciones, ayudando a mantener activas las competencias lingüísticas y cognitivas.

La práctica lectora aporta beneficios esenciales para el bienestar del menor:

Desarrollo emocional y empatía: La inmersión en historias permite a los niños vivir situaciones a través de los personajes, lo que les facilita comprender mejor sus propias emociones, gestionar sus sentimientos y fomentar la empatía hacia los demás.

La inmersión en historias permite a los niños vivir situaciones a través de los personajes, lo que les facilita comprender mejor sus propias emociones, gestionar sus sentimientos y fomentar la empatía hacia los demás. Estimulación del lenguaje: Leer ayuda a ampliar el vocabulario, mejorar la expresión oral y escrita y fortalecer capacidades tan necesarias como la atención y la concentración.

Leer ayuda a ampliar el vocabulario, mejorar la expresión oral y escrita y fortalecer capacidades tan necesarias como la atención y la concentración. Fortalecimiento del vínculo familiar: Compartir momentos de lectura estrecha lazos afectivos, favorece la comunicación y crea recuerdos en común que refuerzan la seguridad y autoconfianza del niño.

Compartir momentos de lectura estrecha lazos afectivos, favorece la comunicación y crea recuerdos en común que refuerzan la seguridad y autoconfianza del niño. Reducción del estrés: La lectura actúa como una excelente vía de relajación, permitiendo que los niños desconecten y disfruten de su tiempo libre de una forma más tranquila y sosegada.

Estrategias para integrar los libros en las vacaciones

Siguiendo la línea de la Dra. Paloma Méndez de Miguel sobre la importancia de la autonomía en la elección, existen otras recomendaciones para inspirar a los pequeños lectores durante este verano:

Predicar con el ejemplo: Los niños aprenden por imitación; si ven a los adultos disfrutar habitualmente de la lectura, es mucho más probable que integren esta práctica en su día a día.

Los niños aprenden por imitación; si ven a los adultos disfrutar habitualmente de la lectura, es mucho más probable que integren esta práctica en su día a día. Lectura en voz alta: Esta práctica permite que el adulto y el niño compartan una misma historia, ayudando al menor a ganar confianza en su propia voz mientras se refuerza el vínculo emocional.

Esta práctica permite que el adulto y el niño compartan una misma historia, ayudando al menor a ganar confianza en su propia voz mientras se refuerza el vínculo emocional. Evitar la presión: Es crucial no imponer la lectura como una tarea académica; si al niño le cuesta más, es preferible optar por lecturas más sencillas, ilustradas o temas que le apasionen realmente, logrando así que los libros sean siempre bienvenidos.

Lograr que el verano sea una época de grandes lecturas depende de convertir los libros en compañeros inseparables de viaje, asegurando que cada niño encuentre la historia que le apasione.