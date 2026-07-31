Descubren cómo se regenera el músculo tras el entrenamiento de fuerza: así se mejora el rendimiento
Este hallazgo mejora la comprensión de los mecanismos que permiten la adaptación al entrenamiento y podría contribuir al desarrollo de programas más eficaces
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Proteínas para la reparación
«Nuestros métodos analíticos nos permitieron identificar proteínas que se incorporan al aparato contráctil después del ejercicio de resistencia, donde desempeñan funciones esenciales de protección y reparación», ha señalado el experto en proteómica de la Universidad de Friburgo Pitter Huesgen.
Estas proteínas fueron analizadas en laboratorio, donde, utilizando células musculares cultivadas, los investigadores demostraron cómo funcionan. Según ha detallado el profesor del Instituto de Biología Celular de la Universidad de Bonn Jörg Höhfeld, las proteínas reparadoras primero reconocen las estructuras musculares dañadas y, luego, las eliminan mediante una vía de degradación celular conocida como autofagia.
«Esto facilita la reparación muscular y la adaptación al entrenamiento de resistencia», ha destacado el profesor Höhfeld, quien también es miembro del Comité Directivo del Área de Investigación Transdisciplinaria Vida y Salud de la Universidad de Bonn.
Los hallazgos revelan cómo la intensidad y el historial de entrenamiento influyen tanto en el daño muscular como en la activación de los mecanismos de reparación, lo que ayudará a optimizar las sesiones de entrenamiento para atletas, así como los programas de rehabilitación para pacientes en entornos clínicos.