Descubren cómo se regenera el músculo tras el entrenamiento de fuerza: así se mejora el rendimiento

Un equipo de investigadores de las universidades alemanas de Hildesheim, Bonn y Friburgo ha identificado nuevos componentes del sistema natural de reparación muscular que se activa tras el entrenamiento de fuerza. El estudio, publicado en Nature Communications, revela cómo el organismo detecta las fibras musculares dañadas por el ejercicio intenso, elimina las estructuras deterioradas y favorece la formación de otras nuevas para fortalecer el músculo. Este hallazgo mejora la comprensión de los mecanismos que permiten la adaptación al entrenamiento y podría contribuir al desarrollo de programas más eficaces tanto para deportistas como para la rehabilitación de pacientes, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que aconseja realizar ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos veces por semana. Los investigadores recolectaron biopsias musculares de ocho voluntarios sanos antes y después de una sesión de ejercicio de resistencia de alta intensidad. También examinaron cómo un período prolongado de entrenamiento reducido y la interrupción total del ejercicio de resistencia influían en las adaptaciones moleculares. Mediante técnicas proteómicas de vanguardia, el equipo identificó cambios dinámicos en el aparato contráctil del músculo esquelético.

Proteínas para la reparación

«Nuestros métodos analíticos nos permitieron identificar proteínas que se incorporan al aparato contráctil después del ejercicio de resistencia, donde desempeñan funciones esenciales de protección y reparación», ha señalado el experto en proteómica de la Universidad de Friburgo Pitter Huesgen.

Estas proteínas fueron analizadas en laboratorio, donde, utilizando células musculares cultivadas, los investigadores demostraron cómo funcionan. Según ha detallado el profesor del Instituto de Biología Celular de la Universidad de Bonn Jörg Höhfeld, las proteínas reparadoras primero reconocen las estructuras musculares dañadas y, luego, las eliminan mediante una vía de degradación celular conocida como autofagia.

«Esto facilita la reparación muscular y la adaptación al entrenamiento de resistencia», ha destacado el profesor Höhfeld, quien también es miembro del Comité Directivo del Área de Investigación Transdisciplinaria Vida y Salud de la Universidad de Bonn.

Los hallazgos revelan cómo la intensidad y el historial de entrenamiento influyen tanto en el daño muscular como en la activación de los mecanismos de reparación, lo que ayudará a optimizar las sesiones de entrenamiento para atletas, así como los programas de rehabilitación para pacientes en entornos clínicos.