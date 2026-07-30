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«Si estás embarazada y te preguntas si debes usar crema fotoprotectora, la respuesta es un rotundo sí». Así de contundente se expresa la Dra. Maricruz González Álvarez, ginecóloga y obstetra y responsable de la Unidad de Diagnóstico Prenatal del Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario.

Durante el embarazo se producen importantes cambios hormonales que hacen que la piel sea más sensible a la radiación solar. Por eso es frecuente que aparezcan manchas oscuras en la cara, especialmente en la frente, mejillas y labio superior. Es lo que conocemos como melasma o «paño».

«La buena noticia es que una correcta protección solar puede ayudar a prevenir o reducir la aparición de estas manchas. Por este motivo, las sociedades dermatológicas recomiendan utilizar diariamente un fotoprotector de amplio espectro, es decir, que proteja tanto frente a la radiación UVA como UVB, con un SPF del 50», abunda la especialista.

Cuando se habla de embarazo, muchos dermatólogos aconsejan priorizar los fotoprotectores minerales o físicos, aquellos que contienen óxido de zinc, dióxido de titanio o ambos. Además de ser eficaces, suelen ser bien tolerados por las pieles más sensibles.

Distintas estrategias

«La crema solar no debe ser nuestra única estrategia. También es importante buscar la sombra, utilizar sombreros de ala ancha, gafas de sol y ropa que cubra la piel cuando la exposición sea prolongada», aconseja la Dra. González Álvarez, que recuerda que otro aspecto importante es la aplicación correcta: «el protector solar debe aplicarse todos los días sobre las zonas expuestas, incluso si está nublado, y reaplicarse según las indicaciones del producto, especialmente después del baño o si sudamos mucho. Esta constancia es clave para que la protección sea realmente efectiva».

En mujeres con tendencia al melasma, algunos expertos señalan que los fotoprotectores con color pueden aportar una protección adicional frente a la luz visible, que también participa en la aparición de manchas.

Y la ginecóloga concluye: «Durante el embarazo, proteger la piel del sol no es sólo una cuestión estética. Es una medida importante para mantener la salud de la piel y prevenir manchas que, en algunos casos, pueden persistir durante años».