Las joyas todoterreno que sobreviven al verano y acompañan cualquier plan sin renunciar al estilo

Un plan en verano puede tener mil variantes y desencadenar situaciones que nunca esperamos. Independientemente de la forma en que puedan derivar estos planes, algo que siempre pedimos a las joyas es que puedan estar a la altura de cualquier situación a la que las sometemos. Claro que eso requiere dar con esas piezas con una resistencia capaz de aguantar sin daños el daño que el sol y el agua del mar ejercen sobre los diferentes materiales, además de con diseños que cuadren con los diferentes modelitos y que estén a la moda. En definitiva, hay que dar con joyas todoterreno capaces de estar a la altura de cualquier complicación o desvío que puedan sufrir los planes.

Una estación en tus joyas

El verano siempre sabe cómo reflejarse en la moda. Lo que ha ocurrido esta temporada es que la extrapolación del verano a la joyería se ha cumplido casi de forma literal. Viendo cómo las grandes marcas han optado por elementos marinos, símbolos marineros y guiños a la cultura marítima, podemos apreciar cómo este año los estándares del verano han estado más que a la altura de los requerimientos estivales.

Comenzando por los motivos marítimos, dentro de la joyería, el coral, las caracolas o las conchas son algunas de las evidencias más literales que han adquirido los diseños de joyería. Siguiendo sus formas y su estética, marcada por la presencia de los acabados nacarados y dorados, en homenaje a los atardeceres de esta época del año. Podemos ver con ello que la joyería ha dejado de ser un simple accesorio para convertirse en una declaración de intenciones sobre la voluntad de experimentar una época tan estival como es el verano.

La inspiración marítima no es la única protagonista. Este 2026, la joyería está experimentando una ligera vuelta a esa estética barroca y renacentista que está trayendo de vuelta al imaginario de este catálogo piezas vintage, de mayor tamaño y que básicamente se están convirtiendo en objetos de colección.

Diseño y resistencia

Pero más allá del diseño, buscamos piezas todoterreno y eso requiere especial atención con los materiales. El oro y la plata, así como la joyería en acero inoxidable, se convierten en las mejores elecciones para conseguir piezas que no sólo den la talla, sino que sobrevivan al verano.

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Esta estética mediterránea y el uso de materiales resistentes hacen que las joyas se conviertan en un accesorio versátil para todos los planes que da el verano. De modo que las piezas que utilizas para ir a la playa también son perfectas para alargar el plan en el chiringuito. Y es precisamente esa capacidad de acompañarte de la mañana a la noche la que ha convertido a estas joyas en las auténticas todoterreno de la temporada.

Pendientes, tobilleras, colgantes… Cuando la simplicidad del look y la versatilidad del momento dictaminan las cualidades que deben tener unos y otros accesorios, la elección de las piezas correctas que te acompañen todo el día se vuelve crucial. Esta es la selección de piezas y conjuntos que te proponemos para este verano.

Gemas y metales

Tanto por los tonos que ofrecen las gemas como por la resistencia de los metales, las sortijas de estas características son perfectas para acompañarte en cualquier momento. Ahora que la tendencia por lucir anillos apilados vuelve a sonar, jugar con diferentes texturas y colores puede ayudarte a dar un aire más vivo y veraniego a la joyería.

Tobilleras de eslabones

Las tobilleras son uno de esos complementos que siempre hacen un guiño perfecto al verano. Mezclan la estética boho con la sobriedad y elegancia de un diseño tan discreto y auténtico como los eslabones. Hay otras variaciones con más pedrería y más juveniles para quienes quieran experimentar; al fin y al cabo, lo bueno de que un complemento se ponga de moda en verano es que experimenta muchas y muy variadas versiones.

Pendientes con conchas

Si eres de las que todavía recuerda que el collar del verano de la infancia era el de cuerda negra con conchas, entonces los pendientes con este motivo son tu elección. Nos hace mirar al pasado con cierta nostalgia y dar la talla en cualquier encuentro gracias al toque de elegancia con el que firmas como Aristocrazy lo han sabido retransformar.

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Pulseras de eslabones

Siguiendo con esta estética más centrada en el material, las pulseras de cadenas en dorado y plateado son una de las opciones más sencillas con las que acertar. Al no tener colores, pueden combinar tanto con la ropa de baño como con el conjunto elegido para ir al chiringuito. Además, son resistentes y perfectas para que mantengan un buen aspecto durante los meses de vacaciones.

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Maxi anillos orgánicos

El verano abraza las formas orgánicas en todo lo que implique accesorios y complementos. Los anillos, por ejemplo, permiten un juego especial dentro de esta estética, ya que sólo una pieza maximalista con una variedad de colores tiene la capacidad suficiente como para transformar por completo un estilismo. Están más pensadas para el momento post-baño, pero también suponen un acierto si quieres lucirlas para sumar puntos a la sencillez de un bikini o un bañador.

Pendientes con formas orgánicas

Vale que hoy en día todo lo que sea hablar de joyería te lleva directamente al maximalismo. Pero dentro de las piezas más discretas siempre encuentras una opción de acertar en un look. Con los pendientes, por ejemplo, colecciones como las de Laia Varela Joyas apuestan por materiales resistentes, formas orgánicas e imperfectas y diseños que, aun con discreción, son un sinónimo de elegancia y verano.

Collares de colores

Sin ser tampoco muy llamativos, los collares de colores son una tendencia que vuelve anualmente cuando empieza el verano. No es de extrañar: representan ese momento de desmelenarnos y optar por diseños un poco más desenfadados y coloridos. Siempre acorde con la vibra que inunda a nuestro armario en esta estación del año.