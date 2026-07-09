Las joyas imprescindibles del verano que elevan cualquier look básico: elegantes, versátiles y sin necesidad de renovar armario

Las joyas vuelven a convertirse en uno de los accesorios imprescindibles del verano. Durante esta temporada, los diseños llamativos, las piedras de colores, los acabados dorados y las formas orgánicas dominan las colecciones de las principales marcas de moda. Más allá de complementar un outfit, los accesorios tienen el poder de transformar un conjunto básico en un look sofisticado, aportando personalidad y un toque de tendencia. Son las joyas imprescindibles del verano.

Pendientes, collares y brazaletes se convierten así en aliados perfectos para quienes buscan destacar tanto en ocasiones especiales como en el día a día. Firmas como Zara, Mango y Parfois han incorporado a sus nuevas colecciones piezas que siguen las tendencias de la temporada, inspiradas en la naturaleza, las piedras semipreciosas y los acabados artesanales. Entre las propuestas más destacadas, los pendientes con resina de Zara, el collar largo con piedras de Mango y el brazalete dorado de Parfois, tres opciones versátiles que aportan un aire elegante y moderno a cualquier estilismo.

Las joyas imprescindibles del verano

Pendientes con piedras y resina de Zara

Los pendientes con piedras y resina, disponibles por 15,95 euros, destacan por su diseño llamativo y contemporáneo. Gracias a la combinación de resina en diferentes colores y acabados metálicos, se convierten en el complemento ideal para aportar luminosidad y dinamismo a los looks veraniegos.

Pendientes metálicos colgantes.

Diseño compuesto por múltiples piezas elaboradas en resina de color.

Estilo llamativo y sofisticado.

Cierre con tuerca y clip para mayor comodidad.

Ideales para looks de día y de noche.

60% zinc.

30% resina epoxi.

10% latón.

Colgante largo con piedras de Mango

El colgante largo con piedras, con un valor de 19,99 euros, apuesta por una estética elegante y natural gracias a la incorporación de una piedra semipreciosa que aporta un acabado exclusivo. Su diseño estiliza el cuello y combina fácilmente con prendas de escote abierto o vestidos fluidos.

Diseño largo y elegante.

Adorno con piedra semipreciosa.

Acabado en color oro.

Cierre mediante cadena y mosquetón.

Perfecto para llevar solo o combinado con otros collares.

Composición:

45% piedra semipreciosa.

32% zinc.

23% hierro.

Brazalete cruzado con piedras de Parfois

El brazalete cruzado con piedras, disponible por 10,99 euros, combina un acabado dorado con efecto martillado y un diseño abierto rematado con piedras decorativas en los extremos. Se trata de una pieza versátil que puede lucirse tanto con estilismos informales como en ocasiones especiales.

Características del brazalete de Parfois

Brazalete cruzado y plano.

Piedras decorativas en las extremidades.

Acabado con efecto martillado.

Efecto envejecido que aporta un aire artesanal.

Color dorado muy fácil de combinar.

Diseño abierto para un ajuste cómodo.

Composición:

85% hierro.

5% piedra.

5% resina.

5% zinc.

Cómo combinar estas joyas

Cada una de estas piezas ofrece múltiples posibilidades para crear estilismos actuales y elegantes:

Combina los pendientes de Zara con vestidos lisos para que se conviertan en el centro de atención.

Lleva el colgante largo de Mango sobre camisas abiertas o vestidos con escote en pico.

Utiliza el brazalete de Parfois junto a prendas de manga corta o sin mangas para destacar su diseño.

Mezcla acabados dorados con tejidos naturales como lino o algodón.

Apuesta por tonos blancos, beige, arena o terracota para resaltar los colores de las piedras.

Evita sobrecargar el conjunto utilizando una joya protagonista y accesorios más discretos.

Cuidados generales para conservar las joyas imprescindibles del verano

Aunque se trate de accesorios diseñados para el uso diario, un mantenimiento adecuado ayuda a conservar su brillo y apariencia durante más tiempo:

Evita el contacto directo con perfumes, cremas y productos cosméticos.

Quítate las joyas antes de bañarte en la piscina o en el mar.

No las expongas durante largos periodos a la humedad.

Límpialas con un paño suave y seco después de cada uso.

Guarda cada pieza por separado para evitar arañazos.

Evita golpes que puedan dañar las piedras o las piezas de resina.

Conserva las joyas en un joyero o bolsa de tela cuando no las estés utilizando.

Procura colocarte las joyas al finalizar el maquillaje y el peinado para reducir el contacto con productos químicos.

¿Por qué las joyas de colores son tendencia este verano?

Las tendencias de la temporada apuestan por accesorios capaces de convertirse en protagonistas del look. Los tonos vivos, las piedras naturales, las resinas de colores y los acabados dorados recuerdan a la estética mediterránea y aportan un aire fresco y sofisticado.

Además, este tipo de joyas permite renovar el armario sin necesidad de realizar grandes cambios en la ropa.

Un vestido blanco, un conjunto de lino o unos vaqueros con camiseta básica adquieren una imagen completamente diferente al incorporar accesorios llamativos.

Las colecciones de joyas reflejan esta tendencia mediante diseños que mezclan inspiración artesanal con acabados contemporáneos, ofreciendo piezas fáciles de combinar durante toda la temporada.