Los expertos en mecánica coinciden: «Lo ideal en verano es no tener el aire acondicionado encendido al arrancar el coche»

El aire acondicionado es el sistema que más energía consume en el coche durante el verano y el momento en que se activa no resulta indiferente. Por eso, la revista de la Dirección General de Tráfico pide apagar los elementos que restan energía antes de accionar la llave y dejar el climatizador para cuando el motor ya gira.

El mecánico Juan José Ebenezer (@juanjoseebenezer) trasladó ese criterio a los meses. El consejo del especialista apunta al compresor, la pieza que mueve el gas del circuito de frío y añade una carga mecánica al motor en el momento en que este todavía no gira por sí solo.

La recomendación vale para cualquier vehículo, aunque el efecto se nota más en los coches con compresor mecánico, unido al motor por una polea, y en los motores de cilindrada pequeña, según el Real Automóvil Club de España (RACE).

¿Por qué los mecánicos piden arrancar el coche sin el aire acondicionado puesto?

El motor de arranque necesita toda la corriente disponible durante los segundos que tarda el motor en girar por sí mismo. Con el aire acondicionado conectado, el ventilador del habitáculo ya gasta electricidad y el electroembrague del compresor se acopla en cuanto el cigüeñal se mueve.

«Lo ideal es que arranques el coche y 30 o 40 segunditos después, cuando vayas a iniciar la marcha, pones el aire acondicionado», explica el experto, que pide dar tiempo a que el motor «arranque, lubrique» antes de sumarle la carga del compresor.

El portal especializado en motor Garaje Hermético sostiene lo mismo, ya que «lo mejor es tener desconectado el aire acondicionado hasta que el motor térmico esté en movimiento». Todo mecanismo que consuma batería en ese instante perjudica al motor de arranque.

¿Cuánta energía consume el compresor del climatizador, según la DGT?

La guía de la DGT sobre el arranque en frío pide apagar «todos los sistemas a bordo y aquellos elementos que le puedan quitar energía, como la radio, la calefacción». El compresor del climatizador figura entre los que más electricidad demandan.

El mismo texto recomienda no forzar el arranque más de cinco segundos cuando el coche no responde y esperar 20 segundos antes del siguiente intento.

En cambio, con el motor en marcha, la DGT aconseja esperar dos o tres minutos antes de iniciar la marcha, un margen parecido al que plantea Ebenezer.

El consumo extra del aire acondicionado del coche, según el RACE

El RACE calcula que el aire acondicionado eleva el gasto de combustible entre un 5 % y un 10 % en los coches de combustión, con entre 0,2 y un litro más cada 100 kilómetros. El compresor también resta potencia al motor.

Esa merma ronda los dos o tres caballos y puede llegar hasta diez con calor extremo. En los híbridos y eléctricos, donde el compresor trabaja con la energía de la batería y no con la polea del motor, el rendimiento cae hasta un 20 %.

¿Qué ocurre al apagar el motor con el aire acondicionado del coche puesto?

El orden inverso también importa para el funcionamiento del coche. El portal de recambios Autodoc Club explica que el compresor se acciona «mediante una correa conectada al cigüeñal del motor» y que un electroembrague transmite ese giro solo cuando el conductor activa el frío.

Si el motor se detiene con el circuito activado, queda humedad en los conductos y el electroembrague acorta su vida útil. La recomendación del portal es apagar el aire acondicionado unos minutos antes de parar el motor.