Raphinha se incorpora a la pretemporada del Barcelona en Inglaterra con su físico en duda

Raphinha se ha incorporado este miércoles a la pretemporada del Barcelona en Inglaterra y ya está a las órdenes de Hansi Flick para ponerse a trabajar junto al resto de sus compañeros. El conjunto blaugrana estará durante una semana alojado en St. George’s Park, el cuartel general que la Federación Inglesa de Fútbol tiene a 50 kilómetros de Birmingham. Este viernes disputarán su primer amistoso.

Concluidas sus vacaciones después del Mundial, Raphinha debe iniciar la pretemporada con su club, aunque los servicios médicos del conjunto azulgrana previamente deben valorar el estado físico del internacional brasileño, quien volvió a lesionarse en el bíceps femoral de su pierna derecha en el partido de fase de grupos que disputó Brasil contra Haití.

Raphinha vuelve con la duda real de su físico, más allá de la lesión que sufrió durante el Mundial. Ahora tiene competencia en banda con las llegadas de Gordon y Adeyemi, y tendrá que pelear el doble para ganarse el puesto. No tuvo un buen final de temporada por culpa de las lesiones y en la Copa del Mundo volvió a caer. Ahora su objetivo es recuperar su mejor versión en ese sentido.

El regreso de Raphinha

Tras la llegada de Raphinha a la concentración, son cuatro los internacionales que ya están a disposición de Hansi Flick: el delantero egipcio Hamza Abdelkarim, que de momento tiene ficha con el filial, el uruguayo Ronald Araujo y el holandés Frenkie de Jong.

Estos dos últimos regresaron lesionados de la cita mundialista, aunque Araujo ya ha empezado a trabajar junto al resto de sus compañeros. Los ocho españoles campeones del mundo, además de Anthony Gordon y Jules Koundé, semifinalistas con Inglaterra y Francia respectivamente, están citados para regresar al trabajo el próximo 12 de agosto.