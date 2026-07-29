Ni estilo bob ni media melena: el corte de pelo que rejuvenece a partir de los 60, fácil de peinar y que vuelve a ser tendencia

Los cortes de pelo han evolucionado junto con las tendencias de la moda y la belleza, dando lugar a estilos que desafían los cánones tradicionales. Hoy en día, cada vez más personas buscan un look que refleje su personalidad, comodidad y seguridad, dejando atrás la idea de que el cabello largo es la única opción femenina o elegante. El corte de pelo que rejuvenece a partir de los 60 se llevó hace tiempo y vuelve con fuerza.

Entre las propuestas que han conquistado las peluquerías de todo el mundo destaca el corte de pelo pixie, un estilo corto, moderno y versátil que combina practicidad con sofisticación. Muy a lo Sharon Stone, y ahora triunfa entre mujeres de varias edades. Gracias a su capacidad para adaptarse a diferentes tipos de rostro y texturas capilares, este corte continúa siendo uno de los favoritos.

El corte de pelo que rejuvenece a partir de los 60

El auge de los cortes de cabello poco convencionales responde a una búsqueda de autenticidad y libertad de expresión. Las tendencias actuales invitan a experimentar con estilos que rompen con los clásicos, apostando por diseños frescos, atrevidos y fáciles de mantener.

En concreto, el corte de pelo pixie se ha consolidado como un referente gracias a su apariencia moderna y su capacidad para resaltar los rasgos del rostro. Aunque se trata de un corte con una larga historia dentro de la moda, su popularidad sigue creciendo porque puede personalizarse con flequillos, capas, texturas y diferentes largos.

Marcos Carrasquillo, reconocido estilista y educador internacional, asegura que es un corte atrevido, moderno y lleno de personalidad. Además, es una alternativa ideal para quienes desean renovar su imagen sin renunciar a un estilo elegante, práctico y lleno de personalidad.

¿Cómo es el corte de pelo pixie?

El corte de pelo pixie es un estilo de cabello corto caracterizado por llevar la nuca y los laterales más rebajados, mientras que la parte superior conserva mayor longitud para aportar movimiento y volumen. Se trata de un corte muy versátil que puede adaptarse a diferentes estilos, desde los más clásicos hasta versiones modernas con flequillos largos, capas desmechadas o acabados asimétricos.

Su principal atractivo es que enmarca el rostro y resalta las facciones, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan un cambio de imagen con un look fresco y contemporáneo. Además, puede adaptarse tanto a cabellos lisos como ondulados o con rulos.

El corte pixie comenzó a ganar popularidad durante la década de 1950, cuando varias actrices de cine apostaron por un cabello corto y sofisticado que rompía con los estándares de belleza de la época. Con el paso de los años, el estilo fue evolucionando y reapareció en diferentes décadas con nuevas versiones inspiradas en las tendencias de cada momento.

Durante los años 60, el pixie se consolidó como un símbolo de elegancia y modernidad, mientras que en la actualidad volvió a posicionarse entre los cortes más solicitados gracias a la influencia de celebridades, modelos y creadoras de contenido que demostraron su versatilidad. Hoy es considerado uno de los estilos más icónicos dentro de la peluquería.

Las características del corte de pelo que rejuvenece

Cabello corto con laterales y nuca

Una de sus principales características es que los costados y la parte posterior del cabello se llevan más cortos, creando una silueta limpia y moderna.

Mayor volumen en la parte superior

La zona superior conserva más longitud, lo que permite crear diferentes peinados y aportar movimiento al cabello.

Gran versatilidad

El corte pixie puede personalizarse con flequillos rectos, largos, de costado o desmechados, además de incorporar capas y texturas según el estilo de cada persona.

Resalta las facciones

Al dejar el rostro más despejado, este corte destaca los ojos, los pómulos y la mandíbula, convirtiéndose en un estilo muy favorecedor.

Se adapta a distintos tipos de cabello

Puede realizarse sobre cabellos lisos, ondulados, rizados o con textura natural, ajustando la técnica de corte para potenciar cada tipo de melena.

El paso a paso para lograr el corte de pelo pixie

Dividir el cabello por secciones. Se organiza el cabello para trabajar cada zona con precisión y mantener la simetría del corte. Cortar la nuca y los laterales. Estas áreas se rebajan utilizando tijera o máquina, según el estilo deseado. Trabajar la parte superior. Se deja mayor longitud en la coronilla y la zona frontal para aportar movimiento y facilitar el peinado. Definir el flequillo. Se corta según el diseño elegido: recto, lateral, largo o texturizado. Texturizar el cabello. Se utilizan técnicas de desfilado o capas para dar ligereza y un acabado natural. Peinar y revisar los detalles. Se realiza el acabado final comprobando el equilibrio del corte y ajustando pequeños detalles si es necesario.

Consejos para mantener el corte de pelo que rejuvenece a partir de los 60