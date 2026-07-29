David Lynch, director de cine, sobre la creatividad: «Lo más hermoso que te puede pasar es cuando atrapas una idea que amas. Las ideas están ahí, sólo hay que atraparlas»

Parece mentira, pero ya hace año y medio del fallecimiento de David Lynch. El cineasta, maestro de lo onírico, destacó por ser un autor con todas las letras mediante un cine que condensaba el simbolismo más puro, priorizando las emociones y las sensaciones por encima del pragmatismo narrativo de sus historias. Sin embargo, la creatividad de Lynch no se limitaba a las artes cinematográficas. Fue un artista disciplinar que brilló en la pintura y en la música, creando toda una filosofía sobre la «pesca» de ideas a través de la práctica de la meditación trascendental.

De esta forma y, más allá de títulos normativos como El hombre elefante (1980) o Una historia verdadera (1999), Lynch confirió toda una serie de conceptos complejos en los que el melodrama, el amor, la tragedia y el humor convivían en armonía. La frase que traemos hoy explica a la perfección su metodología de trabajo y proviene de su libro, ‘Atrapa el pez dorado’, publicado originalmente en 2006.

David Lynch y el arte de atrapar las ideas

«Lo más hermoso que te puede pasar es cuando atrapas una idea que amas. Las ideas están ahí, sólo hay que atraparlas», se puede leer en el ensayo del director de Cabeza borradora (1977).

Para David Lynch, la mente era algo así como un océano prácticamente inabarcable, donde las ideas flotaban esperando ser rescatadas, gestando de alguna forma esa metáfora del «pez dorado» como analogía de la idea de la cual enamorarse.

La técnica podría ser simple palabrería, sin una ejecución práctica que valide dicha teoría. No obstante, en el propio libro pone como ejemplo el germen de la idea para la realización de Terciopelo azul (1986). Tal y como cuenta el ganador del Oscar honorífico, la idea de la cinta protagonizada por Kyle MacLachlan surgió de tres ideas e imágenes aisladas (o, en su explicación, peces):

El primer fragmento (tres elementos estéticos): unos labios rojos, unos jardines impecables y la canción ‘Blue Velvet’.

(tres elementos estéticos): unos labios rojos, unos jardines impecables y la canción ‘Blue Velvet’. El segundo fragmento (la oreja): la entrada al mundo oscuro, una referencia buñuelesca que se materializaba en una oreja humana cortada, tirada en el césped y devorada por las hormigas.

(la oreja): la entrada al mundo oscuro, una referencia buñuelesca que se materializaba en una oreja humana cortada, tirada en el césped y devorada por las hormigas. El tercer fragmento (el sueño olvidado): la pieza que le dio forma a todo llegó en forma de sueño, pero a Lynch se le olvidó. Lo recordó días después en una oficina de Universal Studios. Una radio policial y una pistola serían parte clave de su neo-noir onírico.

Enamorándose de ese misterio e intentando encajar las piezas como un rompecabezas, el director cuenta que los demás personajes llegaron de forma natural, atraídos como por un imán que terminó configurando la atmósfera especial del que es uno de los thrillers psicológicos más inconfundibles de los 80.

¿Qué pasó con su serie de Netflix?

Algunos años antes de su fallecimiento, Lynch iba a dirigir una serie llamada Unrecorded Night la cual finalmente fue paralizada por las complicaciones del COVID-19.

Con 13 episodios escritos, Netflix descartó su producción tras el diagnóstico del enfisema pulmonar del cineasta. La hija del director, Jennifer Lynch, mencionó recientemente que la familia está considerando publicar el guion en un formato de libro para que los seguidores y fans puedan conocer la historia.