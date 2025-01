Las estrellas del cine rinden tributo a David Lynch: «Un soñador singular y visionario»

Los cinéfilos de todo el mundo perdieron ayer a una de las figuras más singulares del celuloide. El director David Lynch falleció a los 78 años dejando una herencia cinematográfica única, intentando plasmas lo inenarrable y mostrándose siempre, por qué no decirlo, como una de esas mentes creativas e inagotables del cine norteamericano. En su carrera, tuvo tiempo para plasmar ideas narrativas convencionales y clásicas como El hombre elefante o Una historia verdadera, pero también encrucijadas oníricas alejadas de cualquier entendimiento. Lynch quería transmitir sensaciones y la comprensión o explicación de sus propuestas no suponía un código de interés para su imaginario misterioso y aterciopelado. Por eso, cuando se le preguntaba por el significado de obras de la talla de Cabeza borradora, Mulholland Drive o Inland Empire, la respuesta del realizador de Montana. Ahora, en su despedida este «genio loco» ha sido homenajeado por varios compañeros de la profesión. Entre ellos, figuras clave de su filmografía como Kyle MacLachlan.

La confirmación de la noticia llegó de la mano de un comunicado de la familia del cineasta en las redes sociales: «Con un profundo pesar, nosotros, su familia, anunciamos el fallecimiento del hombre y el artista David Lynch (…) Hay un gran agujero en el mundo ahora que ya no está con nosotros. Pero, como él decía ‘Mantén la vista en la rosquilla y no en el agujero’». Por supuesto, las reacciones a la información han convulsionado a toda la escena, con la tristeza de unos fans que desgraciadamente, ya saben que no podrán ver nada nuevo de su autor favorito. Aunque en realidad, el responsable de Twin Peaks vivía retirado de la profesión y con dificultades para respirar, debido a un enfisema pulmonar que él mismo reveló en 2024. Y como todo gran leyenda del séptimo arte, no han sido pocos los cineastas e intérpretes que han querido dedicar a unas palabras para esta especie de Morfeo del onirismo.

El adiós a David Lynch

Uno de los primeros que se ha pronunciado sobre el fallecimiento de David Lynch ha sido Steven Spielberg. El cineasta de Tiburón nos proporcionó un gran homenaje intergeneracional, cuando escogió al realizador para aparecer brevemente como John Ford en The Fabelmans.

«Me encantaron las películas de David. Blue Vlevet, Mulholland Drive y El hombre elefante lo definieron como un soñador singular y visionario que dirigió películas que parecían hechas a mano», comenzaba señalando el rey Midas de la industria. Spielberg estaba en las antípodas de la manera de concebir la narración respecto a Lynch, pero la admiración por su trabajo era tal, que no pudo resistir la idea de pedir a la actriz Laura Dern que le convenciese para participar en la representación del encuentro real que en su momento tuvieron el joven director y Ford:

«Conocí a David cuando interpretó a John Ford en The Fabelmans. Ahí estaba uno de mis héroes: David Lynch interpretando a uno de mis héroes. Era surrealista y parecía una escena de una de las propias películas de David. El mundo va a extrañar una voz tan original y única. Sus películas ya han resistido la prueba del tiempo y siempre lo harán», apuntaba la declaración proporcionada originalmente a IndieWire.

Por otro lado MacLachlan, uno de sus actores fetiche y protagonista absoluto de Twin Peaks, escribió una carta en sus redes sociales expresando unas sinceras palabras llenas de dolor y de agradecimiento: «Siempre me pareció la persona más auténtica y viva que he conocido (…) Su amor por mí y el mío por él surgieron del destino cósmico de dos personas que vieron lo mejor de sí mismas en el otro. Lo extrañaré más de lo que los límites de mi lenguaje pueden expresar y mi corazón puede soportar. Mi mundo está mucho más lleno porque lo conocí y mucho más vació ahora que se ha ido».

el director Martin Scorsese expresó que la palabra «visionario» podría «haberse inventado» para describir al propio David Lynch. Nicolage Cage, quien trabajó para él en Corazón salvaje, lo destacó como «un genio singular del cine» y uno de los más grandes artistas «de este o de cualquier tiempo». Por último, una de las despedidas más emocionantes fue la de la actriz Naomi Watts. La británica protagonizó Mulholland Drive, ofreciéndole Lynch la oportunidad de saltar al reconocimiento académico que tanto había gustado. Uno con el que finalmente, Watts reactivaría su carrera pudiendo aparecer después en 21 gramos, King Kong o Promesas del este.

«El mundo en el que había estado tratando de entrar durante más de diez años, reprobando audiciones por todas partes. Finalmente, me senté frente a un hombre curioso, radiante de luz, pronunciando palabras de otra época, haciéndome reír y sentirme a gusto. ¿Cómo pudo siquiera ‘verme’ cuando estaba tan bien escondida y hasta me había perdido de vista a mí misma?», escribía Watts en su cuenta de Instagram.