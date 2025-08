Los mejores estrenos del streaming en agosto: ‘Miércoles’, la serie de ‘Alien’ y dos obras maestras

Tras un mes de julio repleto de superproducciones en los cines, los estrenos del streaming en agosto se ponen la pilas para ofrecer a los suscriptores grandes novedades. Netflix tiene toda la confianza puesta en la segunda temporada de Miércoles, mientras que Disney se prepara para dar la bienvenida a la primera serie de la saga Alien. Pero eso no es todo, pues SkyShowtime ultima los detalles para presentar oficialmente en las plataformas dos de los largometrajes más queridos por los cinéfilos en 2024; Nosferatu y The Brutalist. A continuación, repasamos todas esas ficciones imperdibles que a lo largo de las próximas semanas aterrizarán en las principales marcas de vídeo bajo demanda:

Netflix

‘Miércoles’ (día 6)

Es con diferencia, el principal reclamo de los estrenos de streaming este agosto ya iniciado. Pero ojo, no todos los episodios estarán disponibles desde este día. Como ya nos viene acostumbrando el terminal liderado por Ted Sarandos, Miércoles se dividirá en dos partes: los cuatro primeros capítulos el día 6 de este mes y los cuatro siguientes, el próximo 3 de septiembre. Los fans deberán administrar bien sus ganas de volver a ver a la ingeniosa hija mayor de los Addams, con el regreso de Jenna Ortega a un papel que la consagró como una estrella mundial.

‘El club del crimen de los jueves’ (día 28)

El director Chris Columbus, responsable de filmes tan memorables como Solo en casa y Harry Potter y la piedra filosofal, estrena en Netflix esta comedia repleta de intriga. ¿Su mayor atractivo? Un reparto liderado por Helen Mirren, Pierce Brosnan y Ben Kingsley. La trama se centra en un grupo de jubilados que dedican su tiempo libre a resolver casos de asesinatos por diversión. Sin embargo, sus investigaciones ligeras se dan de lleno un día con un auténtico reto en forma de misterio.

SkyShowtime

‘Nosferatu’ (día 4)

De entre todos los estrenos del streaming en agosto, SkyShowtime es la única plataforma que apuesta por la llegada de dos grandes fenómenos de autor al terreno online. La revisión del clásico de Murnau está dirigida por Robert Eggers (La bruja, El faro), bajo una estética que homenajea al romanticismo más gótico. Lily-Rose Depp está fantástica y la transformación de Bill Skarsgård en el Conde Olok no dejó indiferente a nadie.

‘The Brutalist’ (día 30)

No pudo coronarse en la pasada edición de los Oscar. No obstante, The Brutalist pasará a la historia como una película anómalamente singular en tiempos de franquicias, sagas y reboots. Adrien Brody se llevó el Oscar por su actuación y aunque sus más de tres horas y media de duración puedan espantar a la audiencia, su despliegue visual es tan gigantesco como cualquier gran obra arquitectónica.

Disney

‘Alien: Planeta Tierra’ (día 13)

Cuando una nave se estrella contra la Tierra, una joven y un grupo de soldados se darán de lleno con la mayor amenaza para el planeta. El equipo deberá luchar por su supervivencia y lo que decidan hacer con un descubrimiento cambiará su hogar tal y como lo conocen.

‘Eyes of Wakanda’ (día 27)

Creada por Todd Harris, esta miniserie de animación sigue las aventuras de los valientes guerreros de Wakanda a lo largo de la historia.

HBO Max

‘El Pacificador: segunda temporada’ (día 22)

Tres años después del estreno de su magnífica primera temporada, HBO Max publica el inicio de la segunda, siguiendo al personaje encarnado por John Cena como spin-off de la cinta de James Gunn, Escuadrón suicida. La nueva ronda de capítulos seguirá el nuevo DCU (Detective Comics Universe), iniciado en los cines este mismo verano con el estreno de la última película de Superman.

Prime Video

‘Memento Mori’: tercera temporada (día 1)

Fue una de las series más vistas en España en Prime Video y ahora, funciona como gran reclamo de la plataforma entre los principales estrenos de streaming de este mes de agosto. Es la tercera y última temporada que finaliza este thriller de intriga policíaco protagonizado por Yon González y Francisco Ortiz.

‘Enemigos’ (día 29)

Fracasó en cines, pero este drama sobre la adolescencia con toques de cine quinqui fue una de las grandes revelaciones del pasado Festival de Cine de Málaga. Protagonizada por Christian Checa y Hugo Welzel, la cinta dirigida por David Valero, la trama se centra en dos adolescentes del barrio que han sido desde bien pequeños, enemigos naturales. Las consecuencias del plan de venganza de uno de ellos tendrá consecuencias irremediables para ambos.