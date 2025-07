Tiene 10 episodios y está en el top de Netflix: la serie adictiva que vas a querer ver del tirón

Seguro que recuerdas la serie Girls, una refrescante ficción sobre la generación millennial que estrenó en 2012 de la que nació la estrella Adam Driver. Los admiradores de la actriz, escritora y guionista neoyorkina Lena Dunham todavía tienen buenos recuerdos de esta inolvidable serie que todavía se puede ver en las plataformas de streaming HBO y Prime Video. Para estos amantes de la comedia tenemos una buena noticia ya que Netflix acaba de estrenar el pasado 10 de julio la comedia romántica Sin medida (Too Much) y seguro que les va a enamorar. De hecho, esta ficción se ha convertido en una de las series de comedia más vistas de la plataforma de streaming. Una divertida serie de nada más y nada menos 10 episodios protagonizados por los actores Megan Stalter (Hacks) y Will Sharpe (The White Lotus), en los que Jessica se traslada de Nueva York a Londres para aceptar un nuevo trabajo y disfrutar de una vida tranquila.

Pero todo cambia para la protagonista de Sin medida cuando conoce a Felix, un británico que no se parece en nada a Hugh Grant, pero por el que siente una irresistible atracción y su vida se complica demasiado. Esta nueva ficción de Lena Dunham y Luis Felber es una mezcla de drama e ironía con un toque de humor ácido que entretiene y conquista con momentos verdaderamente divertidos. Una comedia sobre las relaciones amorosas a partir de los 30 años, el miedo al fracaso y los problemas de las mujeres en la sociedad de hoy en día. Sin medida te hará reír, llorar y pasar unas tardes inolvidables durante este verano.

¿De qué trata la serie de Netflix Sin medida?

¿Qué pasaría si te ofrecen un trabajo en Londres que puede cambiar tu vida para siempre? Eso es justamente lo que le ocurre a Jess, una treintañera de Nueva York que acaba de terminar su relación con Zev, la cual ella creía que iba a durar para siempre. Zev se ha enamorado de una influencer y decide dejar su tranquila relación con Jess. Por eso ella decide aceptar el trabajo en Londres y trasladarse a esa gris y melancólica ciudad para empezar una nueva vida solitaria, a lo Brontë, en la que por fin logre ser feliz.

Pero, como suele ocurrir, el destino decide cambiar sus planes y pone en su camino a Felix, un músico indie con el pelo despeinado que no se parece en nada a Hugh Grant y que tiene un terrible historial de relaciones amorosas fallidas. Pronto Jess se da cuenta de que sienten una atracción irresistible el uno por el otro. Y eso que son totalmente incompatibles y no paran de surgir complicaciones que ponen en riesgo su relación.

Pronto Jess se da cuenta de que, aunque ella se trasladó a Londres, para vivir tranquila se ha enredado en una compleja relación que han llenado su vida de malentendidos, peleas y reconciliaciones continuas. Los dos tendrán que ir encontrando ese punto de equilibrio en el que puedan vivir tranquilos con su relación y su vida en Londres.

El reparto de esta divertida serie

La protagonista de la serie Sin medida es la actriz Meg Stalter que da vida a Jess, una mujer que parece muy frágil, pero qque tiene que aprender a vivir en un entorno totalmente desconocido para ella. El actor Will Sharpe interpreta el papel de Felix, el músico indie que le roba el corazón y la tranquilidad. También tiene un papel de peso en esta comedia la actriz Emily Ratajkowski, que da vida a Wendy la influencer que le quita a Jess a Zev, su novio de toda la vida.

Además, en el reparto de esta comedia están los actores Prasanna Puwanarajah como Auggie, Rita Wilson como Lois Salmon, Dean-Charles Chapman como Gaz, Daisy Bevan como Josie, Rhea Perlman como Dottie, Emily Ratajkowski como Wendy Jones, Richard E. Grant como Jonno Ratigan, Janicza Bravo como Kim Keith, Lena Dunham como Nora South, Leo Reich como Jefe Gibbons y Oliver Nirenberg como Dash South, entre otros muchos. También ha contado con cameos de altura como Jessica Alba, Kit Harington, Andrew Scott, Stephen Fry, David Jonsson, Sophia Di Martino, Sonoya Mizuno, Rita Ora o Jennifer Saunders.

La serie Sin medida sorprende porque es lo contrario a una comedia romántica. En esta serie la moraleja es que hay que aceptar que la vida es compleja y desordenada y que las relaciones amorosas no son nunca fáciles. La relación entre Jess y Felix no es la que ella hubiese soñado nunca, pero, sin embargo, a pesar de sus altibajos, es la mejor que ha tenido en su vida. Una brillante comedia en la que destaca la buena actuación de sus protagonistas, una fotografía maravillosa de Londres y ese toque irónico de Lena Dunham, que está encantando a sus seguidores. Una buena comedia para las tardes de este largo y cálido verano.