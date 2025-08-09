Acaba de llegar a Netflix y está triunfando: la miniserie de 4 episodios que está en las televisiones de toda España

Uno de los estrenos más esperados de este 2025 es la segunda temporada de Miércoles, la serie inspirada en la familia Addams, y desde 6 de agosto se pueden ver los primeros episodios. Una entrega mucho más oscura en la que Miércoles nos vuelve a sorprender con ese carácter sombrío con el que cambia cualquier ambiente. La segunda parte de esta entrega llegará a la plataforma de streaming el 3 de septiembre y en pocos días la primera se ha colocado a la cabeza del Top10 de Netflix. Por ahora en los cuatro primeros episodios hemos visto a la actriz Jenna Ortega bordando de nuevo el papel de Miércoles que regresa a la Academia Nunca Más donde se encontrará con antiguos rivales, problemas con su extraña familia y nuevos enemigos. La serie Miércoles ha sido creada por Alfred Gough y Miles Millar y cuenta como productor ejecutivo y director con el inigualable Tim Burton.

Hay que recordar que la primera temporada de Miércoles se estrenó en Netflix en noviembre de 2022 y consiguió más de 252,1 millones de visualizaciones en sus primeros 91 días. Este récord la convirtió la serie de habla inglesa más popular de la historia del servicio. Además, llegó el número 1 en 90 países y superó los 1.000 millones de horas vistas tres semanas después de su estreno. La duda es si la segunda temporada de esta serie logrará superar este récord, lo que es bastante complicado, y desbancar a la propia Miércoles como la serie más popular de la serie de Netflix.

Además, la plataforma de streaming Netflix anunció en julio la renovación por una tercera temporada de Miércoles para alegría de todos sus seguidores que están deseando ver más aventuras de esta compleja niña. Una serie que se está convirtiendo en un talismán para Netflix y que es perfecta para los fans de las historias de la familia Adams, de Tim Burton y de las ficciones muy oscuras.

¿De qué trata los nuevos episodios de Miércoles?

«Los secretos son los cimientos de la familia Adams» podemos leer en el tráiler de esta segunda temporada de la serie y de nuevo Miércoles se mete en terrenos pantanosos y descubrirá esos secreto que lo pueden desestabilizar todo. Miércoles regresa la academia Nunca Más después de un verano movidito en el que ha mejorado sus habilidades psíquicas y ha atrapado a un psicópata en serie obsesionados con las muñecas.

Para sorpresa de Morticia, Miércoles vuelve a la escuela sin quejarse y ella piensa que por fin su hija ha encontrado un lugar en que se encuentra a gusto rodeada de gente tan rara como ella. Pero pronto la tranquilidad se acaba y varias personas de la academia aparecen asesinadas. Este misterio podría estar relacionado con un centro psiquiátrico para personas con poderes sobrenaturales en el que Thandiwe Newton ejerce como jefa médica.

Como Morticia está preocupada por su hija, decide aceptar la invitación a organizar eventos en la academia Nunca Jamás como le pide el nuevo director. Las peleas entre una madre y una hija adolescente con poderes puede convertirse en un asunto bastante peligroso para los que las rodean.

Aunque es cierto que se trata de una temporada mucho más sombría cuenta con varios puntos fuertes como la escena de Miércoles sacando todo tipo de armas en el control del aeropuerto, las escenas de animación tan Burton del primer episodio y la comedia de terror zombie desarrollada por Paco Cabezas en el tercero.

El reparto de la segunda temporada

De nuevo volverán a estar en esta serie los actores Jenna Ortega que interpreta de forma lo más oscura posible el papel de Miércoles acompañada de los miembros de su familia. La actriz Catherine Zeta-Jones volverá a dar vida a Morticia, Luis Guzmán a Gómez, Isaac Ordoñez a Pugsley, George Burcea a Largo y Fred Armisen a Tío Fétido.

Los nuevos episodios de la serie Miércoles también cuentan con los actores Emma Myers interpreta el papel de Enid Sinclair, Joy Sunday aBianca Barclay, Moosa Mostafa a Eugene, Georgie Farmer a Ajax y Luyanda Unati Lewis-Nyawo a Ritchie Santiago. Además, la cantante y actriz Lady Gaga se une al reparto de esta serie como la profesora Rosaline Rotwood.

Por lo tanto, los primeros episodios de la serie Miércoles nos vuelven a sorprender con las aventuras de esta compleja niña que, además de tocar el violonchelo y expresar sus sentimientos a través de la música, tiene poderes psíquicos que le permiten tener visiones y conectarse con sus antepasados y un carácter tremendamente endiablado. Cierto que estos episodios son un poco más sombríos y, quizás macabros, pero están en la línea de la personalidad de Miércoles y de la evolución natural de este personaje y de otros personajes de la academia Nunca Jamás.