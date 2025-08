¿Qué pasó en la primera temporada de ‘Miércoles’? Todo lo que debes recordar

Los suscriptores de Netflix están de enhorabuena, porque en pocas horas el terminal estrenará el seguimiento de la que todavía es a día de hoy, la serie en inglés más vista de su catálogo. Pues con 252 millones de visualizaciones a sus espaldas, la primera temporada de Miércoles lidera un top en el que ni Adolescencia, ni Stranger Things, ni Los Bridgerton han sido rivales serios para el spin-off de la creación de Charles Addams. Con dichos números la llegada de una continuación estuvo confirmada al poco tiempo del éxito de su presentación y antes del estreno de la segunda, la propia Netflix ya ha confirmado la existencia de una tercera temporada en camino. Pero, ¿qué es lo que debemos recordar de los primeros ocho episodios de la serie?

Estrenada en 2022, el paso de los años puede haber hecho mella en la memoria de los fans de la creación de los showrunner, Alfred Gough y Miles Millar. Pero antes de rememorar todo lo que debemos conocer para estar al quite de su planteamiento, debemos saber que el estudio californiano no permitirá que el público vea todos los capítulos de la segunda season de golpe. Siguiendo su política de estrenos con sus series más esperadas y a diferencia de la primera temporada de Miércoles, la segunda dividirá su aterrizaje en la plataforma en dos tandas; la primera, concentrará los primeros cuatro episodios el 6 de agosto y la segunda, publicará los cuatro últimos capítulos el 3 de septiembre. Se espera un triunfo de audiencia casi asegurado y al mismo tiempo, la marca augura un nuevo repunte en las visualizaciones de la presentación del personaje. Sin embargo, si no quieres tener que ver las aproximadamente seis horas de metraje de la primera temporada, a continuación traemos un breve resumen. Así que si no la has visto mucho cuidado, porque se viene una buena ristra de spoilers.

La primera temporada de ‘Miércoles’

Como toda buena ficción televisiva que se precie, la primera temporada de Miércoles cerró su despedida con varios frentes abiertos. Pero lo más impactante ocurrió en el último capítulo, cuando Miércoles Addams se encuentra al borde de la muerte tras ser apuñalada por Laurel Gates (Christina Ricci). Todo ello con el objetivo de resucitar a Joseph Crackstone y terminar con todos aquellos alumnos desplazados y marginados que habitan en el centro educativo de Nevermore.

Por supuesto, el intento de homicidio queda en balde al salvarse esta gracias a la intervención sobrenatural de su antepasada Goody Addams, sacrificando esa conexión para siempre. Otra de las grandes revelaciones, en este caso sentimentales, nos llevó a descubrir que Tyler (Hunter Doohan) era en realidad el monstruo que cometía los asesinatos en el bosque, bajo los designios del personaje interpretado por Ricci. Laurel había simulado su muerte años antes y se había infiltrado como profesora de la academia, bajo el nombre de Marilyn Thornill. ¿Su objetivo? Vengar la muerte de su hermano Garrett, el cual sucedió cuando los padres de Miércoles eran alumnos de Nevermore.

Por último, otro momento clímax fue la muerte de la directora (Gwendoline Christie), asesinada tras intentar engañar a Laurel. Un hueco en la dirección que presumiblemente ocupará el actor Steve Buscemi en la nueva temporada.

La caras nuevas del reparto

La segunda temporada de Miércoles contará con prácticamente todos los intérpretes de la primera, salvo Tyler Percy Hynes White (Xavier) y Naomi J Ogawa (Yoko Tanaka). Todos los miembros de los Addams por tanto, regresarán y también los dos principales amigos de la protagonista en la Academia; Enid (Emma Myers), Eugene (Moosa Mostafa) y Bianca (Joy Sunday).

Aparte de Buscemi, los nuevos fichajes nos regalarán caras tan conocidas como las de Haley Joel Osment (El sexto sentido), Thandiwe Newton (Las crónicas de Riddick), Heather Matarazzo (Scream) o Joanna Lumley (El lobo de Wall Street)