¿Está basada en hechos reales la serie ‘Adolescencia’ de Netflix? La historia detrás de la ficción del año

La vida comercial otrora de Netflix se manifestó hace casi una semana con el estreno de la inane Estado eléctrico. Un blockbuster de 320 millones de dólares de presupuesto que difícilmente va a poder tener una rentabilidad real dentro del terminal y que ahora, se enfrenta a la severa comparativa y a la sobriedad autoral desprendida por una narración que parece moverse en la trascendencia siempre compleja, que aborda la temática de los hechos reales: hablamos cómo no de Adolescencia. La miniserie de poco más de tres horas y media de duración total que a través de planos secuencia, nos retrata el proceso legal de un complejo caso de asesinato con niños de por medio. Una verosimilitud amplificada por la totalitaria realización en plano secuencia de unos capítulos donde se respira autenticidad en cada paso y movimiento de sus protagonistas. Pero, ¿estamos ante un caso que sucedió de verdad? ¿Existió Jamie Miller?

Para librarnos de cualquier duda, debemos señalar que efectivamente Adolescencia no es un caso concreto de esos que abren los noticieros por su impacto salvaje y morbosidad. Sin embargo, eso no quiere decir que lo que sucede en este devastador alegato de ritmo imponente y actuaciones implacables, no parta inspirado por la influencia informativa de la actualidad. Dirigida por Phillip Barantini, el curtido realizador británico que nos regaló series como The Responder o Malpractice, Adolescencia es un salto pragmático hacia la excelencia técnica al servicio de una historia que de un plumazo, borra cualquier expectativa preconcebida por los espectadores. Virtudes que explican los números que atesora dentro del abanico de contenidos de la marca fundada por Reed Hastings y Marc Randolph. En una única semana, la miniserie acumula 24 millones de visualizaciones, colocándose en el Top Nº 1 de 71 países.

¿Hechos reales? El éxito de ‘Adolescencia’

Aunque no existen unos hechos 100% reales atribuibles a Adolescencia, Graham contaba en una entrevista que la ficción estuvo en parte, inspirada en la epidemia de agresiones con arma blanca tan candente en Reino Unido y en concreto, en un caso particular de un niño que terminó con la vida de una niña por este método.

«Hubo un incidente en el que supuestamente un niño apuñaló a una niña. Me impactó», comenzaba contándole el actor al medio del servicio de streaming. Un terrible acto que llevó a Graham a reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo en una actualidad al parecer, cada vez más violenta:

«¿Qué está pasando? (…) ¿Cuál es el incidente que lo incita? Y luego volvió a suceder, y volvió a suceder, y volvió a suceder. Realmente sólo quería arrojar luz sobre el asunto y preguntar ‘¿Por qué está sucediendo esto hoy? ¿Qué está pasando? ¿Cómo hemos llegado a esto?’», terminaba de explicarle a Tudum, el portal de información propiedad de Netflix.

¿Cuál es la sinopsis de la serie?

La sinopsis oficial de Adolescencia es la siguiente: «El mundo de una familia se pone patas arriba cuando Jamie Miller, de 13 años, es arrestado y acusado de asesinar a una compañera de clase. Los cargos contra su hijo se convierten en la peor de las pesadillas para el patriarca de esta familia».

Al igual que está sucediendo con sus niveles de audiencia dentro del catálogo, ese realismo que empuja a casi una presunción popular de que esta es una narrativa basada en hechos reales, Adolescencia ha impactado a una crítica especializada realmente sorprendida con el trabajo tras la cámara de Baranti. Pero sobre todo, con el desarrollo de la exploración de los personajes que realiza el guion confeccionado por Graham y Jack Thorne. El actor británico, quien también da vida al padre del protagonista, ya se había aproximado al campo del libreto colaborando en la serie de la BBC, Boiling Point. Pero sin duda, Adolescencia podría suponer el punto de inflexión en la carrera de un intérprete que ha estado nominado hasta en seis ocasiones a los BAFTA (premios de Reino Unido), sin haber logrado todavía a día de hoy, ningún reconocimiento académico para su vitrina particular.

A parte de la soberbia interpretación de Graham, habrá que seguir de cerca la carrera del jovencísimo Owen Cooper, quien está fantástico en su frío desempeño como Miller. Tras ellos, Adolescencia configura su magnífica coralidad mediante los diferentes roles encarnados por Christine Tremarco, Ashley Walters, Erin Doherty, Amelie Pease, Faye Marsay, Mark Stanley y Jo Hartley.

El material original está apoyado por la coescritura de Jack Thorne, un clásico en el apartado literario de la empresa que dirige Ted Sarandos. Thorne es responsable del guion de las dos entregas de Enola Holmes, las miniserie Eddy y Ciudad Tóxica y las películas Las nadadoras y Joy. No obstante, los cuatro desgarradores y enigmáticos episodios de Adolescencia son hasta el momento su mejor obra, alcanzando una 98% de reseñas positivas en la web de Rotten Tomatoes.