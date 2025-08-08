Ya en cines: ‘Weapons’ llega a las salas dispuesta a ser la película de terror del verano

Tras la llegada de superproducciones como Jurassic World: El renacer, Superman o Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, parecía que los grandes estrenos del verano ya habían hecho su aparición hegemónica. Sin embargo, a toda esta lista de apetecibles proyectos para la audiencia masiva le faltaba la guinda del pastel: Weapons. Calificada por la crítica como la mejor película de terror del verano, el nuevo trabajo del director de Barbarian aterriza en la cartelera mundial dispuesto a conquistar también a un público carente de estímulos cinematográficos. A continuación, repasamos las novedades más relevantes disponibles desde hoy en las salas:

Los estrenos del fin de semana

‘Weapons’

Un 100% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes y una campaña excepcional han convertido a Weapons en un reclamo clave para los amantes del cine de terror. Cregger regresa a la dirección con una historia repleta de misterio y con un guion por el que se han peleado varias majors de Hollywood. ¿Conseguirá obtener una taquilla acorde a su estatus de interés cinéfilo estival? A su favor, cuenta con un presupuesto reducido de 30 millones de dólares.

Weapons nos sitúa en una pequeña ciudad, donde en una misma noche y a la misma hora, todos los niños-menos uno-desaparecen de sus casas sin dejar rastro. La polícia no sabe que ha ocurrido y los padres cada vez están más desesperados. ¿Quién o qué está detras de este sincronizado y aterrador suceso?

‘Karate Kid: Legends’

La propiedad intelectual de Sony Pictures regresa a los cines, 15 años después de The Karate Kid. Su principal interés pasa por la revalorización de la IP, gracias al éxito de la serie Cobra Kai y por reunir a dos estrellas de la saga como Ralph Macchio y Jackie Chan.

La cinta de karate para adolescentes nos pone en la piel en esta ocasión de Li Fong, un joven que tras una tragedia familiar se ve obligado a trasladarse a Nueva York junto a su madre. Intentando encajar y después de proteger a un amigo, Li termina apuntado a un torneo de artes marciales para el que no está preparado. Por suerte tendrá de maestros al Sr.Han y a Daniel LaRusso.

‘Los futbolísimos 2’

Secuela que sigue adaptando las famosas novelas escritas por Roberto Santiago, conformando un plan de cine familiar perfecto para este verano. En esta ocasión, el Soto Alto FC tendrá que enfrentarse al equipo de Los Justos, un equipo complicadísimo liderado por una capitana que les meterá de nuevo en mil líos y aventuras.

‘Ponte en mi lugar de nuevo’

La pasión por la nostalgia de Hollywood ha llegado hasta la filmografía de Lindsay Lohan. Así, 22 años después del remake de Viernes loco, Tess Coleman y Ann volverán a repetir la maldición del intercambio de cuerpos, implicando en esta ocasión a la hija y futura hijasta del personaje interpretado por Lohan.

‘Indomables’

Adaptando la novela de Shannon Pufahl, el director Daniel Minahan versiona este drama romántico contextualizado en los años 50 a través de una camada de reconocidos jóvenes intérpretes. Daisy Edgar-Jones (Twisters), Jacob Elordi (Saltburn), Will Poulter (Midsommar), Diego Calva (Babylon) y Sasha Calle (Flash) protagonizan este relato en el que una pareja de recién casados y el hermano de uno de ellos comienzan a vivir juntos en California. El tiempo los distancia, pero el juego y las apuestas mantienen la épica romántica.

‘Mi postre favorito’

Drama iraní que nos pone en la piel de Mahin, una mujer de 70 que vive sola en Europa desde la muerte de su marido y de su hija. Desde su propia independencia y desafiando su ambiente conservador, Mahin comienza una inesperada relación amorosa con un taxista.