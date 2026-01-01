Movistar Plus en enero: el mejor cine español llega al catálogo de la plataforma

Recién iniciado el 2026, las plataformas de streaming nutren sus catálogos de grandes novedades fílmicas. Las cuales llegan justo en el momento de la recta final en la carrera de premios, a las puertas del la fiesta del celuloide patrio y con la mira en el mes de marzo, cuando se desplegará la alfombra roja de los Oscar. Bajo esta premisa, Movistar trae un enero cargado de cine a través de tres largometrajes candidatos a los Goya y dos superproducciones de Hollywood que demuestran, una vez más el poderío de la industria norteamericana. Así que estar atentos y apuntad en el calendario la llegada de estas estimulantes cintas:

‘Los pecadores’

Con una recaudación de 367 millones de dólares, Los pecadores es uno de los fenómenos comerciales y críticos del año y sin duda, será una de las principales candidatas en la mayoría de consideraciones técnicas y artísticas. La trama sigue a dos hermanos gemelos que vuelven al pueblo en el que se criaron con el objetivo de montar un club para la población afroamericana de la zona. Sin embargo por el camino, su pasión por la música invocará un mal de fuera de este mundo.

Fecha de estreno: día 1 de enero

‘Romería’

Puede que no haya hecho tanto ruido como Sirat o Los domingos, pero Romería es la propuesta de Movistar de más reclamo en este enero de cine, dentro del abanico de contenidos de la marca de vídeo bajo demanda propiedad de Telefónica. Completando la trilogía de la memoria familiar (con Verano 1993 y Alcarràs), Carla Simón nos presenta a Marina, una joven que viaja a Vigo para conocer a la familia de su padre biológico, el cual murió de sida, al igual que su madre.

Fecha de estreno: día 2 de enero

’28 años después’

Aprovechando que dentro de poco, la continuación 28 años después: El templo de los huesos llegará a las salas, el estreno de su antecesora representa una ocasión perfecta para una doble sesión en casa y después en cines. Rodada con un iPhone 15 Pro max, la trama se vuelve a centrar en la supervivencia de los vivos que sobrevivieron al llamado «virus de la ira».

Fecha de estreno: día 16 de enero

‘Mi amiga Eva’

Al igual que sucede con Romería, esta comedia española romántica de Cesc Gay no ha tenido la suficiente repercusión que debería. La historia se centra en una mujer de mediana edad que lleva casada más de dos décadas. En un viaje a Roma, cuando conoce a un desconocido, se da cuenta de que necesita volver a enamorarse.

Fecha de estreno: día 23 de enero

‘Maspalomas’

José Mari Goenaga y Aitor Arregi, responsables de La trinchera infinita y Handia, nos presentan al personaje de Vicente, un hombre de 76 que vive en Maspalomas después de romper con su pareja de toda la vida. Un día, tras un accidente desafortunado, debe volver a San Sebastián y reencontrarse con su hija a la que abandonó años atrás.