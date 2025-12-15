5 estrenos únicos que llegan esta semana al streaming: la favorita de los Oscar 2026

La cartelera cinematográfica de esta semana tiene un título clave: Avatar: Fuego y ceniza. El tercer largometraje del universo de Pandora planea ser el último gran taquillazo mundial de los cines, pero en el terreno de las plataformas, la variedad de novedades también trae potentes estímulos audiovisuales. Dos esperadas series de Netflix y Amazon y, el estreno en el streaming de Una batalla tras otra, la gran favorita de los premios Oscar 2026. A continuación, repasamos los 5 proyectos imperdibles que en los próximos días estarán disponibles en las smart TV y en los pequeños dispositivos de los suscriptores:

5 esperados estrenos del streaming

Netflix

1-‘Emily in Paris’

A pesar de todavía llevar en el título a la capital de Francia, la comedia romántica protagonizada por Lily Collins se traslada en esta ocasión a Roma. Lugar al que se mudará para dirigir la nueva oficina de la agencia Grateau. Emily volverá a lidiar entre el éxito laboral, su relación con el italiano Marcello y de ser una constante dentro del triángulo amoroso que conforma junto a Mindy y Alfie.

Fecha de estreno: 18 de diciembre

Prime Video

2-‘Fallout’

Tras la célebre primera temporada, Prime Video sube la apuesta de su adaptación del videojuego de Bethesda. Lucy MacLean, Maximus y The Ghoul van a New Vegas, la icónica ciudad que los jugadores descubrieron en uno de los títulos para consolas. Allí, la protagonista interpretada por Ella Purnell seguirá intentando descubrir los secretos tras la desaparición de su padre y los misterios de Vault-Tec sobre el terrible colapso nuclear.

Fecha de estreno: 17 de diciembre

Filmin

3-‘Good Boy’

No posee la relevancia en el streaming de un estreno como el de Una batalla tras otra, pero Good Boy es uno de esos títulos independientes que rompió internet gracias a su tierna y original propuesta. La trama de la historia está contada desde la perspectiva de un perro, el cual debe defender a su dueño de unas entidades oscuras que lo acechan en las sombras.

Fecha de estreno: 19 de diciembre

Movistar Plus

4-‘Solo Javier’

Documental biográfico que narra una importante parte de la vida de Javier Sartorius Milans de Bosch, el joven de la aristocracia madrileña que tenía por delante una prometedora carrera como tenista en Estados Unidos. Sin embargo, de la noche a la mañana comenzó a tener un profundo vacío existencial que le llevó a dejarlo todo.

Fecha de estreno: 19 de diciembre

HBO

5-‘Una batalla tras otra’

Es el gran estreno del streaming esta semana y no es para menos: Una batalla tras otra va a ser una de las producciones más cotizadas de la próxima alfombra roja. Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Chase Infiniti, Teyana Taylor y Benicio del Toro comandan esta adaptación de la novela Vineland de Thomas Pynchon, bajo la mirada del célebre cineasta, Paul Thomas Anderson. ¿Logrará triunfar en los Oscar?