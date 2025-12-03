‘Avatar: Fuego y ceniza’ sorprende a la crítica: «Es un logro cinematográfico apabullante»

Quedan apenas dos semanas para su estreno, pero buena parte de la prensa especializada ya ha podido ver la tercera parte del periplo de James Cameron por Pandora. Una entrega que corre el riesgo de no convertirse en un fenómeno taquillero a la altura de sus dos antecesoras, siendo lastrada por el abultado presupuesto que siempre poseen este tipo de blockbusters. Sin embargo, el regreso oscuro de los Na’vi podría tener un impulso extra gracias a las primeras reseñas de los principales medios que ya han podido disfrutarla en primicia. La sorpresa es evidente y generalizada, Avatar: Fuego y ceniza es un triunfo para la crítica, volviendo a poner el foco en la concepción más espectacular de la experiencia cinematográfica.

«Espectáculo cinematográfico definitivo», «fuera de este mundo», «obra maestra visual» o «una película fenomenal en todos los sentidos» son, algunos de los piropos lanzados por los periodistas tras la proyección del preestreno de la cinta en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Avatar: Fuego y ceniza posee una inversión económica de 250 millones de dólares, siendo estas unas cifras incompatibles con la desaprobación de la crítica general, pues la recaudación de la historia va a necesitar ser al menos de 800 a 1.000 millones para no generar pérdidas en las arcas de Disney. Las expectativas financieras sobre la propiedad intelectual son tan exigentes como la propia huella que dejaron el largometraje original y la secuela. Ambas forman parte del podio (junto a Vengadores: Endgame) de las películas más taquilleras de la historia, aunando las dos más de 5.000 millones de dólares en el box office.

Avatar: Fuego y ceniza es el capítulo más largo de la saga, con una duración que alcanza las tres horas y media. En esta ocasión, la trama nos presentará al Pueblo de las Cenizas. Un clan Nav’vi que a diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, no conformará un grupo pacífico. Siendo un grupo que usará la violencia para conseguir sus objetivos, incluso si para ello debe terminar con los de su especie.

Actores como Sam Worthington, Zoe Saldaña y Stephen Lang regresan a los papeles principales, mientras que Oona Chaplin representa una de las novedades del casting más notables, encarnando a Varang, la peligrosa y brutal líder del clan de la Ceniza.

‘Avatar: Fuego y ceniza’…¿qué dice la crítica?

Si atendemos a las opiniones publicadas en redes de los afortunados que ya han podido disfrutar de Avatar: Fuego y ceniza, encontramos a una crítica general que vuelve a poner en valor el concepto de cine espectáculo que Cameron le quiere imprimir a su universo. Dotándolo de la grandeza épica de otras sagas como Star Wars.

«Es un logro cinematográfico apabullante y una película fenomenal en todos los sentidos», explica Jazz Tangcay para Variety. Y no es el único que no encuentra debilidades en la nueva aproximación al salvaje ecosistema de Pandora.

Todd Gilchrist de Screen Rant cree que por el momento es un título superior a las dos historias previas: «Es la mejor-y sorprendentemente, la más intensa-de las tres entregas. La película presenta una cinematografía asombrosa de Cameron. Los fanáticos de las dos anteriores estarán muy contentos».

Por contra y aunque valorando el logro audiovisual, la crítica Kaitlyn Boot de Bleeding Cool sacó a relucir los dos principales problemas que se repiten ya como un patrón en la IP: la duración excesiva y el uso del 3D.

¿Cuándo se estrena?

Avatar: Fuego y ceniza llegará a los cines de todo el mundo el próximo 19 de diciembre. ¿Conseguirá superar el estreno de la reciente Zootrópolis 2 o supondrá el primer aviso del deterioro de la franquicia?

Sea como fuere, Cameron ya planifica la filmación de Avatar 4 y de Avatar 5, la cual está prevista para el 2031.