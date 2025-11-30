Estrenos de diciembre: ‘Avatar: Fuego y ceniza’ es el salto oscuro de la saga de James Cameron

Estamos a un mes exacto de terminar el 2025, pero diciembre todavía tiene mucho que ofrecer a la comunicad cinéfila. Entre otras cosas, porque la temporada de premios está a la vuelta de la esquina y porque Avatar: Fuego y ceniza llegará a la gran pantalla en las próximas semanas. La saga da un «paso oscuro» de madurez con una tercera entrega que apunta a ser otro taquillazo mundial para el box office. A continuación, repasamos los estrenos más relevantes que podremos ver a lo largo del mes:

Los estrenos más importantes de diciembre

‘Five Nights at Freddy’s 2’

La secuela cinematográfica del reconocido videojuego de terror aterriza dos años después del éxito taquillero de la primera entrega. Meses después de los acontecimientos pesadillescos sucedidos en la sobrenatural pizzería de Freddy Fazbear, la historia ocurrida ha adquirido la condición de leyenda local, dando pie al primer «Faszfest». Pero cuando la hermana pequeña del protagonista reconecte a los malvado animatrónicos, el horror comenzará de nuevo.

Reparto: Josh Hutcherson, Piper Rubio, Elizabeth Lail, Freddy Carter, Theodus Crane, Wayne Knight y Mckenna Grace, entre otros.

Fecha de estreno: 5 de diciembre

‘Eternity’

Es una de las grandes sorpresas del año. Una comedia romántica sobrenatural producida por A24, donde en el más allá, las almas tienen una semana para decidir dónde pasarán la eternidad. Joan debe decidir si estará con el hombre con el que ha compartido su vida o con su primer amor, el cual murió joven y ha permanecido décadas esperándola.

Reparto: Elizabeth Olsen, Miles Teller, Callum Turner, Da’Vine Joy Randolph, Betty Buckley y Olga Merediz

Fecha de estreno: 5 de diciembre

‘Valor sentimental’

Es una de las mejores películas del 2025. Joachim Trier y Renate Reinsve vuelven a regalarnos una joya cinematográfica tras la brillante La peor persona del mundo. Un cálido homenaje cinematográfico al melodrama europeo en el que un director en decadencia regresa al desestructurado hogar familiar para rodar una película sobre su vida.

Reparto: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård y Inga Ibsdotter Lileaas, entre otros.

Fecha de estreno: 5 de diciembre

‘Avatar: Fuego y ceniza’

Es el gran blockbuster del año y tras Zootrópolis 2, la apuesta comercial más esperanzadora de Disney este año. Avatar: Fuego y ceniza ofrecerá un giro oscuro a una saga que todavía tiene otras dos entregas por delante. ¿Logrará acercarse a los colosales números de la cinta y original y su secuela o la franquicia notará una bajada de interés por parte de los espectadores?

Reparto: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis y Kate Winslet, entre otros.

Fecha de estreno: 19 de diciembre

‘Keeper’

Osgood Perkins, autor de Longlegs y The Monkey, vuelve a sumergirnos en un universo de terror. La trama nos presenta a una pareja que celebra su aniversario en una cabaña aislada. Sin embargo, cuando él debe volver a la ciudad, ella se queda sola ante la presencia de un mal indescriptible.

Reparto: Tatiana Maslany, Rossif Sutherland, Kett Turton, Erin Boyes y Claire Friesen

Fecha de estreno: 19 de diciembre

‘Father Mother Sister Brother’

Película dividida en tres actos alrededor del mismo hecho: el reencuentro de varios miembros de una familia. Cada una de las historias tiene lugar en un país diferente, resolviendo tensiones y revaluando las relaciones de varios hermanos adultos que se vuelven a juntar después de varios años. Dirigida por Jim Jarmusch, se llevó el León de Oro a la mejor película en el festival de Venecia.