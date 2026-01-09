Marvel acaba de cancelar su reboot más esperado: la producción ha sido un auténtico infierno

La expectación en torno al futuro cinematográfico de la casa de las ideas ha crecido exponencialmente, desde el anuncio del reparto de Vengadores: Doomsday. Una acumulación de estrellas que unirán sus fuerzas para enfrentarse al Doctor Doom que encarnará Robert Downey Junior. Sin embargo, no todo son buenas noticias dentro del estudio, pues según un importante Insider de Hollywood, Marvel acaba de cancelar el reboot de Blade.

El proyecto fue anunciado por sorpresa en la Comic-Con de San Diego de 2019. De la mano de Kevin Feige, el productor ejecutivo explica que Mahershala Ali será el heredero del mítico papel con el que Wesley Snipes alcanzó la fama mundial en una trilogía original que los fans, todavía recuerdan con cariño. Es entonces cuando poco después la pandemia paraliza los planes de la major, sin que sepamos nada del reinicio del cazador de vampiros hasta Los eternos. El primer gran fracaso de la compañía y punto de inflexión que comienza a manifestar un cansancio latente del género por parte de los espectadores. Pero ¿cuál ha sido la cronología de la cinta y los problemas reales detrás de la realización y resurección de la propiedad intelectual?

Una preproducción repleta de cambios

El trabajo, dirigido por la oscarizada Chloé Zhao, contenía una escena postcréditos en la que se escuchaba la voz de Ali, advirtiendo al personaje de Dane Whitman sobre la utilización de la antigua espada de su familia.

Desde entonces, la preproducción se convierte en un auténtico caos, funcionando como una puerta giratoria en puestos clave. Bassam Tariq, el primer director, abandona el título debido a «diferencias creativas» con la marca, fichando a Yann Demange en noviembre de 2022 y contratando al guionista Michael Starrbury con el objetivo de reescribir el libreto desde cero y obtener, un punto de partida más oscuro para el personaje. En mayo de 2023 comienzan las huelgas de Hollywood y en junio del siguiente año, Demange también abandona la silla de director. Según varios rumores, llegaron a existir hasta seis versiones del guion, provocando la frustración de un Ali al que ya no le queda demasiada paciencia.

En la última actualización, en octubre de 2025, el personaje aparece por primera vez en la serie animada Marvel Zombies. No obstante, el dos veces ganador del Oscar no es quien le pone su voz, sino que la responsabilidad termina recayendo sobre Todd Williams. Ahora, conforme cuenta el periodista Jeff Sneider, Marvel ha optado por cancelar definitivamente el reboot de Blade y ya tiene otros planes para integrar al personaje.

Marvel acaba de cancelar el reboot de ‘Blade’

Según explica Sneider, la idea actual de Feige y su equipo no es la de dedicarle una cinta en solitario al superhéroe mitad hombre, mitad vampiro. Blade entraría de lleno en la cinta coral Midnight Suns, junto a Moon Knight y el Motorista Fantasma.

Tampoco es que hasta la fecha sepamos demasiado de la mencionada cinta, pero quizás Eric Cross lo tenga más fácil en un contexto fílmico en el que se introduzca el componente sobrenatural del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) Mucho antes, el estudio estrenará Spider-Man: Brand New Day (31 de julio) y Vengadores: Doomsday (18 de diciembre).