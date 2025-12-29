El último tráiler filtrado de ‘Vengadores: Doomsday’ nos devuelve a los X-Men

Vengadores: Doomsday es una de las películas más esperadas del próximo 2026 y dicha expectación, camina de la mano de regresos como el de los X-Men. La lucha definitiva de los superhéroes de la casa de las ideas contra el Dr. Doom va a suponer, una agrupación de personajes todavía superior a lo visto en Endgame. Por eso, desde Disney han querido aprovechar el tirón en salas de Avatar: Fuego y ceniza para ir lanzando breves tráilers promocionales que avanzan la vuelta de el Capitán América (Chris Evans), Thor y ahora, el conjunto de mutantes liderados por Charles Xavier (Patrick Stewart).

Tal y como sucedía con los adelantos centrados en Steve Rogers y del hijo de Odín, el nuevo avance de Vengadores: Doomsday supone otro vistazo anticipado de un enfrentamiento final que necesitará al mayor número de héroes posibles para hacer frente a los planes del villano encarnado por Robert Downey Jr. Lucha que posteriormente, concluirá con la llevada de Vengadores: Secret Wars a finales de 2027. Pero antes, Kevin Feige y su equipo han puesto toda la carne en el asador con un proyecto titánico cuyo potencial éxito ya ha sido pronosticado por los mayores expertos de Hollywood, los cuales auguran que el filme superará la barrera de los 1.000 millones de dólares sin complicaciones. El motivo, más allá del reclamo de la propiedad intelectual, reside en el fanatismo y fan service (efectismo para complacer a los fans) de toda la ristra de sus personajes. Claro está, bajo dicho señuelo se encuentra la introducción definitiva de la cuadrilla mutante en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel).

‘Vengadores: Doomsday’ y la aparición de los X-Men

Vengadores: Doomsday ya tiene filtrado el adelanto con los X-Men en las redes sociales, con grabaciones realizadas desde las salas de cine de la tercera parte del mundo de Pandora. A diferencia del tráiler con Evans como protagonista, el estudio todavía no ha compartido de forma oficial la presentación de los alumnos del profesor X. No obstante, por el momento podemos avanzar el material y punto de partida de la inclusión de los esperados personajes creados por Stan Lee y Jack Kirby.

El avance en cuestión parte de la mansión del profesor derruida, con Magneto (Ian McKellen) sosteniendo con sus poderes, una pieza de ajedrez. Los dos clásicos rivales deberán estrechar sus lazos si quieren derrotar al clásico antagonista de Los 4 Fantásticos. Pero el colofón final del tráiler llega con un Cíclope (James Marsden) utilizando sus poderes al máximo y con la aparición de un gigantesco Centinela. Aparte de la alianza forzada entre Charles Xavier y Magneto, el teaser (tráiler breve) da a entender un mayor protagonismo para el líder de la Patrulla X, Scott Summers. Quien de alguna forma, no obtuvo el suficiente rédito en la trilogía de películas estrenadas por la Fox en los 2000.

Todos los X-Men que volverán

Stewart, McKellen y Marsden no serán los únicos actores que regresarán para recuperar sus personajes mutantes. Gracias al anuncio del casting de hace un año, sabemos que otras figuras como Rebecca Romijn (Mística), Kelsey Grammer (Bestia) y Alan Cumming (Rondador nocturno) volverán. Incluso tendremos un nuevo vistazo al Gambito de Channing Tatum, al que vimos por primera vez en Deadpool y Lobezno.

Vengadores: Doomsday llegará a los cines el próximo 18 de diciembre de 2026.