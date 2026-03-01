Pasó desapercibida en el cine y hoy es top 1 en Netflix: la comedia española que está dando de que hablar

El streaming llegó a nuestras vidas para revolucionar nuestra forma de consumo audiovisual ofreciendo una ventana enorme de nuevas historias. Aunque reducir el impacto de las plataformas únicamente al contexto de los estrenos inéditos es quedarse en la superficie de un espacio que también sirve para relanzar aquellos proyectos cinematográficos que no terminaron de funcionar demasiado bien en las salas. El enésimo caso de esta segunda oportunidad en el mercado de vídeo bajo demanda vuelve a estar auspiciada por Netflix: la comedia española Menudos piezas está siendo un éxito mayúsculo.

Estrenada en 2024, la cinta protagonizada por Alexandra Jiménez no fue ni mucho menos, un tropiezo sideral en la cartelera. Superó los 2,5 millones de euros en la recaudación y fue la novena película española más taquillera de su año. Pero aún con todo hablamos de un triunfo moderado, pues lideró una de las peores taquillas de la década. Ahora, tras dos semanas de su llegada a Netflix, la comedia española Menudos piezas se ha convertido en un reclamo para los suscriptores de la marca, siendo el segundo largometraje más visto del top 10 de nuestro país.

Su éxito en el mercado doméstico por otra parte, no es de extrañar. Viendo sobre todo, quién se esconde tras la cámara. Nacho G. Velilla dirige Menudos piezas tras años regalándonos algunas de las sitcom más conocidas en la cultura televisiva patria, como 7 vidas (1999), Aída (2005) o Buscando el norte (2016). Este mes estrenará su última cocreación para Movistar Plus+, la miniserie Por cien millones. Del mismo modo, en el apartado fílmico la comedia blanca ha dominado toda su carrera, desde Fuera de carta (2008) a Que se mueran los feos (2010), pasando por Villaviciosa de al lado (2016) y Por los pelos (2022) hasta Mañana es hoy (2022). No obstante ¿de qué trata Menudos piezas? ¿a quién podemos encontrar en su reparto? ¿merece realmente la pena?

Netflix triunfa con otra comedia española: ‘Menudos piezas’

La sinopsis oficial de Menudos piezas nos pone en la piel de Candela, una mujer en horas bajas que habiendo perdido su trabajo en un colegio de élite termina volviendo al barrio en el que se crió para pedir ayuda a su familia. Es entonces cuando comienza a dar clases en su antiguo instituto a chavales con problemas de integración. Allí descubre que incluso los perdedores pueden lograr grandes cosas.

Aparte de Jiménez, el elenco secundario de este guion original escrito por el propio Velilla, David S. Olivas y Marta Sánchez reúne a grandes rostros del panorama actoral español. Ahí están María Adánez (Aquí no hay quien viva), Francesc Orella (Merlí), Luis Callejo (Tarde para la ira), Miguel Rellán (El cautivo), Rocío Velayos, Verónica Senra, Kiko Bena, Alain Hernández, José Manuel Poga y Jorge Asín.

Arrasando en la plataforma

Netflix, con esta última comedia española ha logrado otro fenómeno viral quedando así Menudos piezas en el ranking semanal de la marca: