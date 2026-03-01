Si te gusta ‘Fallout’ tienes que ver está serie de Prime Video: es mucho mejor y ya es top 1 en más de 37 países

La serie Fallout se ha convertido en una de las preferidas de los usuarios de Prime Video, pero se acaba de estrenar también en la plataforma de streaming el thriller 56 días. Esta nueva serie se estrenó el pasado 18 de febrero y acaba de desbancar a Fallout de su primer puesto en Amazon Prime Video en 37 países. Este thriller está basado en la novela homónima de Catherine Ryan Howard y cuenta la historia de amor entre Oliver Kennedy y Ciara Wise tras conocerse de forma fortuita en un supermercado. Todo cambia cuando la policía cree encuentra un cuerpo en avanzado estado de descomposición en un apartamento de lujo de Oliver que no se puede identificar y todo apunta a que se trata de uno de los dos. Los inspectores Lee Reardon y Karl Connolly intentan reconstruir los últimos 56 días de la pareja para descubrir qué ha ocurrido en el piso.

La serie 56 días cuenta con solo una temporada de 8 episodios de 47 minutos aproximadamente. Un intenso thriller creado por Lisa Zwerling y Karyn Ushe y ha contado con la producción ejecutiva de James Wan, Michael Clear y Rob Hackett a través de Atomic Monster conocido por su trabajo en sagas de terror como Expediente Warren. 56 días sorprende por su original trama y sus continuos giros argumentales. Esta serie está protagonizada por los actores Dove Cameron y Avan Jogia que dan vida a la pareja formada por Clara y Owen. La serie 56 días perfecta para los que están buscando una buena serie de suspense y misterio con un toque erótico para entretenerse durante el fin de semana.

¿Qué ocurre en la serie de suspense 56 días?

Oliver y Ciara se conocen de forma casual en un supermercado y comienzan una relación estrecha y apasionada. Todo se precipita porque comienza el confinamiento por la pandemia del coronavirus y los dos tienen que permanecer juntos en el apartamento de Oliver.

Tiempo después se encuentra un cuerpo en un avanzado estado de una persona que ha sido brutalmente asesinada en el apartamento de Oliver que resulta imposible para identificar. Los inspectores del departamento de homicidios de la policía Lee Reardon y Karl Connolly tendrán que descubrir quién es la víctima y qué es lo que ha pasado.

Según la sinopsis de esta serie de Prime Video: «Tras conocerse por casualidad en un supermercado, Oliver y Ciara se enamoran rápida y peligrosamente. 56 días después, los investigadores de homicidios llegan al apartamento de Oliver y encuentran un cuerpo sin identificar, brutalmente asesinado y descompuesto intencionadamente. ¿La mató él? ¿Lo mató ella?».

Los inspectores de policía deciden ir reconstruyendo poco a poco todo lo que ha ocurrido los 56 días anteriores al hallazgo del cadáver. En cada uno de los episodios se va contando lo que ocurre en el presente y lo que sucedió en el pasado y se combina con el trabajo de los investigadores. Poco a poco irán construyendo un rompecabezas en el que tiene importancia hasta el detalle más pequeña.

Una serie de suspense que ha sorprendido a los suscriptores de Prime Video por sus escenas eróticas de los protagonistas. También sorprenden las escenas en las que la pareja se encuentra confinada en el apartamento y crea con una iluminación tenue esa sensación de asfixia y agobio.

El reparto de la serie

La serie 56 días está protagonizada por la actriz Dove Cameron, a la que

conocemos por su doble papel en la serie de Disney Channel en Los Descendientes. Además, es conocida su carrera musical como compositora y cantante. Dove Cameron da vida al personaje de Clara Wise y el actor Avan Jogia (Zombieland: Mata y remata) a Oliver Kennedy.

También tienen un papel de peso los actores Karla Souza (Cómo defender a un asesino) que da vida a Lee Reardon y Dorian Missick (The Burial o El negocio de la muerte) a Karl Connolly. Además, en el reparto de esta serie están los actores Megan Peta Hill como Shyla, Patch Darragh como Dan Troxler, Kira Guloien como Jane Miller, Celeste Oliva como Camille Russo, Jesse James Keitel como Alison Meadows, Matt Murray como Kevin Sullivan, David Klein como Declan Kelly, Alec Albert como Mitch y Jennifer Ferrin como Kristim, entre otros.

La serie 56 días es una buena opción para los que disfrutan con este tipo de thrillers en los que se combina la psicología con la investigación policial. Sobre si habrá una segunda temporada de esta serie, por ahora la plataforma de streaming no ha confirmado nada todavía, pero debido al éxito que está teniendo en Prime Video seguro que se lo están planteando. Estaremos atentos por si la plataforma de streaming decide confirmar su renovación por una segunda temporada.