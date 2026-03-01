¿Dónde ver todas las películas ganadoras de los premios Goya 2026?

Alauda Ruiz de Azúa se ha convertido en la mujer de la noche del cine español este sábado, al arrasar con Los domingos en las categorías principales de los premios Goya 2026. La directora no se ha dejado amedrentar por Sirat, nominada a los Oscar, que ha sido la película que más galardones ha recibido al ganar en las categorías técnicas.

La Academia ha reconocido la calidad de Los domingos en todos sus aspectos, como Mejor película que, a su vez, cuenta con la Mejor dirección (Alauda Ruiz de Azúa), la Mejor actriz protagonista (Patricia López Arnaiz) y la Mejor actriz de reparto (Nagore Aranburu), además del Mejor guion original.

Otra de las cintas que se ha llevado varias alegrías ha sido Sorda, de Eva Libertad. La murciana se ha coronado con el cabezón a la Mejor dirección novel por el largometraje del que ha salido, igualmente, la Mejor actriz revelación (Miriam Garlo) y el Mejor actor de reparto (Álvaro Cervantes).

Maspalomas ha brillado por tener el Mejor actor protagonista, José Ramón Soroiz, y el Mejor actor revelación ha salido de la película Ciudad sin sueño (Toni Fernández Gabarre). El Mejor guion adaptado ha sido para La cena.

En el cine de animación, la Academia de Cine ha reconocido el trabajo de Decorado, mientras que la noruega Valor sentimental se ha alzado como la Mejor película europea y la argentina Belén como la Mejor película iberoamericana. El Mejor documental ha sido Tardes de soledad, de Albert Serra, en una gala de los premios Goya que se ha celebrado con un ritmo mucho más rápido del habitual, aunque no por ello ha resultado más entretenida.

Dónde ver las películas ganadoras de los Goya