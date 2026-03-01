Si quieres viajar estando de baja está es la única manera legal de hacerlo: lo dice la Seguridad Social

Cuando se está de baja laboral, el trabajador lo que debe hacer es centrarse en su recuperación. Pero muchas veces surgen situaciones que de alguna manera pueden poner en riesgo esa baja. Es el caso de viajar, que de hecho no está permitido si por ejemplo queremos hacer una escapada o irnos de vacaciones, aunque la Seguridad Social deja claro que tampoco es algo que se prohíba al 100% dado que seguramente habrá casos en los que hacer ese viaje incluso estando de baja es algo inevitable. La clave entonce está en entender qué exige la normativa y qué pasos deben seguirse para evitar problemas.

El punto de partida es claro ya que estar de baja no implica estar encerrado en casa. Pero cualquier desplazamiento debe ser compatible con el motivo por el que se ha concedido la incapacidad temporal. Por eso, la Seguridad Social ha aclarado en varias ocasiones cómo debe actuar un trabajador si quiere viajar sin vulnerar las condiciones de su proceso médico. La confusión suele surgir cuando el viaje parece inocuo o cuando la persona cree que no pasa nada por salir unos días. Pero viajar estando de baja es legal sólo si se cumplen varios requisitos que garantizan que ese desplazamiento no perjudica la recuperación. Y conviene tenerlos muy presentes para evitar la suspensión de la prestación o incluso una sanción económica.

Si quieres viajar estando de baja está es la única manera legal de hacerlo

La Seguridad Social establece que un trabajador puede viajar mientras está de baja siempre que ese desplazamiento no interfiera con su recuperación. Es decir, el viaje debe ser compatible con la causa médica que motivó la incapacidad. Si un médico considera que el movimiento, el esfuerzo o las actividades previstas podrían empeorar la situación, el viaje no estaría permitido y no se puede llevar a cabo.

El criterio que marca la diferencia no es el destino, sino la afectación sobre la salud. Un viaje tranquilo, recomendado para mejorar el estado anímico o reducir el estrés, puede ser válido. En cambio, un desplazamiento largo, exigente o que implique actividades físicas incompatibles puede ser motivo de denegación.

El papel del médico: su aprobación es imprescindible

El paso más importante antes de viajar es la consulta con el médico responsable de la baja. Sólo él puede determinar si el desplazamiento es adecuado. Si considera que viajar contribuirá a la recuperación o, al menos, no la perjudicará, puede autorizarlo. Esa autorización es esencial porque, a efectos legales, demuestra que el paciente no está poniendo en riesgo su proceso de curación. Además, en caso de inspección médica o de revisión, disponer de ese respaldo elimina una posible sospecha de incumplimiento.

Comunicar el viaje a la Seguridad Social o Mutua

Una vez que el médico ha dado el visto bueno para viajar, toca el segundo paso que es informar del viaje a la Seguridad Social o a la Mutua correspondiente. Esta comunicación no es opcional. Las entidades deben saber dónde se encuentra la persona mientras esté en situación de incapacidad temporal, ya que pueden requerirla para revisiones o seguimientos. Lo recomendable es que esta autorización quede por escrito, ya sea un correo, un documento sellado o una constancia formal de la Mutua. Tenerlo archivado evita problemas si más adelante hay dudas sobre las condiciones del viaje o si se produce una citación durante esos días.

Por qué es tan importante comunicar el viaje

Si la Seguridad Social o la Mutua intentan contactar con el trabajador para un reconocimiento médico y este no acude ni justifica su ausencia, la baja puede ser suspendida. Y no solo eso sino que también pueden retirarse las prestaciones económicas de forma temporal o definitiva. Este punto es clave porque, aunque el viaje tenga autorización médica, no comunicarlo a la entidad gestora puede interpretarse como una falta de cooperación. Por eso la normativa deja claro que salir sin avisar supone un riesgo para la continuidad de la baja.

Las posibles sanciones si no se cumplen los pasos

Si el trabajador viaja sin autorización o realiza actividades que contradicen su proceso de recuperación, la Seguridad Social puede:

Suspender la baja laboral.

Retirar la prestación económica.

Iniciar un expediente sancionador.

Todo depende de la gravedad de la infracción y del perjuicio causado al tratamiento. En los casos más extremos, incluso se puede considerar fraude si se demuestra que el viaje tenía como objetivo ocultar actividades incompatibles con la incapacidad temporal.

En definitiva, queda claro entonces que viajar estando de baja no es algo imposible, pero para evitar problemas, es primordial que se consulte con el médico, y obtener su aprobación, luego comunicarse con la Seguridad Social o Mutua y avisar del viaje y por último será imprescindible conservar la autorización por escrito para evitar malentendidos. Cumpliendo estas pautas, viajar estando de baja no sólo es legal, sino completamente seguro desde el punto de vista administrativo y médico.