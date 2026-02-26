Es oficial: el Gobierno confirma la jornada de 35 horas a partir de marzo

En 2026 sí que habrá reducción de la jornada laboral… pero para los funcionarios de la Administración General del Estado. Después de prometer antes de las elecciones de 2023 esta rebaja, finalmente desde el Ejecutivo han confirmado que alrededor de 250.000 funcionarios podrán disfrutar de una jornada de 35 horas sin reducción salarial a partir del mes de marzo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la jornada laboral de 35 horas para los funcionarios de la AGE en España.

Yolanda Díaz confirmó el miércoles 25 de febrero que no se presentará a las elecciones a la presidencia del Gobierno de 2027 y, antes de desaparecer del panorama político, la líder de SUMAR se quiere marcar un tanto. Mientras el Gobierno de Sánchez sigue a la deriva, salpicado por un mar de casos de corrupción, la vicepresidenta sigue inmiscuida en la batalla de la jornada laboral de 37,5 horas sin reducción de salario que, prevista para 2025, de momento ha quedado guardada en el cajón.

La reducción de la jornada laboral a 35 horas fue un compromiso adquirido con los sindicatos antes de las últimas elecciones y recogido en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI firmado el 19 de octubre de 2022 con CCOO y UGT. Ahora, casi cuatro años después de la promesa cumplida con el Gobierno y de cara a unas próximas elecciones que se vislumbran en el horizonte, el Gobierno ya ha dado los pasos para aprobar esta reducción de la jornada laboral para los funcionarios. Es más, los sindicatos ya dan por hecho que el Ejecutivo publicará esta resolución antes de final de mes para que entre en vigor este mes de marzo.

La jornada laboral de 35 horas… para los funcionarios

Así que los funcionarios de la Administración General del Estado pasarán a tener este mes de marzo una jornada laboral de 37,5 horas a una de 35 horas sin reducción de salario, algo de lo que disfrutan desde hace años los funcionarios de la administración local. Esto beneficiará a alrededor de 250.000 empleados públicos, entre los que se incluyen al personal de los ministerios, entidades gestoras y los que desarrollan su actividad laboral en los servicios comunes de la Seguridad Social.

De momento, de esta jornada laboral de 35 horas se quedan fuera el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas e Instituciones Penitenciarias. Tampoco repercutirá de momento a una parte del personal sanitario y docente. Ante esta situación, los sindicatos siguen intentando negociar con el Gobierno para que esta reducción de la jornada laboral se amplíe a los 3,6 millones de empleados públicos que hay en España.

De hecho, UGT ya ha dejado claro que esta decisión actuará como «punta de lanza» para que se extienda la reducción de la jornada laboral para el resto de los trabajadores españoles, que siguen con las 40 horas semanales. Esto parece improbable después de que el Congreso tumbara la medida estrella de Yolanda Díaz el pasado 10 de septiembre. La líder de SUMAR cantó victoria antes de tiempo y tenía pensado que esta medida llegara a las empresas españolas para finales del próximo año, pero finalmente no pasó de la Cámara Baja.

Tras fracasar en la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas sin reducción salarial, Yolanda Díaz ha endurecido a través de un decretazo el control horario para respetar las horas extras de los trabajadores. Así que, de momento, la vicepresidenta segunda del Gobierno se tendrá que conformar con esta reducción de la jornada a los funcionarios… en la que ha tenido poco que ver. De esta forma, la líder del ministerio de trabajo apunta a abandonar la política con el fracaso a cuestas de la reducción de la jornada laboral.