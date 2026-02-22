«Vamos a empezar el directo y me podéis formalizar todas las preguntas que os interesen sobre el salario mínimo o aquellas otras cosas sobre las que tengáis interés». Así comienza la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, un directo en Instagram que no ha pasado desapercibido en redes sociales por el ridículo que hace.

Y es que la también ministra de Trabajo y Economía Social pide preguntas a sus seguidores, pero no recibe ninguna. Durante un minuto se la puede ver gesticular muy nerviosa, hasta que decide comenzar a hablar sin que nadie le haya preguntado nada.

Yolanda Díaz apoya su mano bajo la barbilla y mira el ordenador esperando la interacción de su público. Un público que no tiene ningún interés en preguntarle nada. Comienza a gesticular con la boca y los ojos hasta que, al rato y ante la ausencia de preguntas, pone voz de pena para pedir que la hablen: «Hola a todos y a todas, animaos a hacernos preguntas», dice la vicepresidenta.

Sigue y sigue esperando en silencio hasta que se da cuenta del bochornoso espectáculo que está dando, mira hacia arriba buscando la mirada cómplice de algún compañero de su equipo y decide arrancar a hablar sin responder a nadie. «Bueno, voy a ir yo diciendo algunas cosas, ¿vale?», dice de repente Yolanda Díaz.

El vídeo lo ha subido a sus propias redes sociales la ministra y ex líder de Sumar. Y claro, son cientos los usuarios que han rescatado el momento y lo han vuelto viral en las redes sociales.

Prohibir el burka «vulnera la Constitución»

La vicepresidenta segunda del Gobierno ya ha sido protagonista esta semana por sus controvertidas palabras sobre el burka que somete a las mujeres. Ella, que se presenta como una de las grandes voces del feminismo en el Gobierno de España, ha defendido que prohibirlo constituiría una vulneración de la Constitución española.

«Voy a demostrar lo que hace el Gobierno de España frente a los proyectos de prohibición del burka de vulneración constitucional. Quiero aprovechar esta comparecencia para decir que las propuestas de las derechas españolas hoy vulnera la Constitución española en sus artículos 14 y 16, que también tienen que ver con la libertad religiosa. «Desde luego, el Gobierno de España avanza», dijo Yolanda Díaz en una comparecencia en La Moncloa.

La líder de Sumar, que con frecuencia se erige en portavoz de los derechos de las mujeres, considera que impedir el uso de estas prendas en espacios públicos atentaría contra la igualdad ante la ley (artículo 14) y contra la libertad religiosa (artículo 16). Una postura que, lejos de garantizar los derechos constitucionales de las mujeres, protege la obligación de estas a cubrir su identidad por mandato familiar, religioso o social.