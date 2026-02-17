La ‘feminista’ Yolanda Díaz dice que prohibir el burka que somete a las mujeres «vulnera la Constitución»

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quien se presenta como una de las grandes voces del feminismo en el Gobierno de España, ha defendido este martes que prohibir el burka y el niqab, prendas que simbolizan la sumisión de la mujer en determinadas culturas, constituiría una vulneración de la Constitución Española. «Creo que hoy si me permite voy a demostrar lo que hace el Gobierno de España frente a los proyectos de prohibición del burka de vulneración constitucional. Quiero aprovechar esta comparecencia para decir que las propuestas de las derechas españolas hoy vulnera la constitución española en sus artículos 14 y 16 que también tiene que ver con la libertad religiosa. Desde luego el Gobierno de España avanza», ha dicho la dirigente política durante una comparecencia en La Moncloa.

La líder de Sumar, que con frecuencia se erige en portavoz de los derechos de las mujeres, considera que impedir el uso de estas prendas en espacios públicos atentaría contra la igualdad ante la ley (artículo 14) y contra la libertad religiosa (artículo 16). Una postura que, lejos de garantizar los derechos constitucionales de las mujeres, protege la obligación de estas a cubrir su identidad por mandato familiar, religioso o social.

La polémica comenzó después de que Vox registrara en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos. Una iniciativa que ha sido rechazada por la izquierda y por Junts, que ha presentado una alternativa propia a esta propuesta.

Ante esto la portavoz de la formación conservadora, Pepa Millán, ha cargado duramente contra los de Puigdemont asegurando que Junts «está a favor de la islamización en Cataluña» y que esto «se lo tendrán que explicar a los catalanes que están sufriendo esa sustitución poblaciones con la que tanto orgullo alardean en Podemos».

Para la portavoz de Vox, el objetivo del burka y el niqab no es otro que «la erradicación de la identidad personal de la mujer, de la vida en comunidad y aumentar el sometimiento al varón». En su opinión, las «políticas de fronteras abiertas» del PP y del PSOE «han facilitado la llegada masiva de inmigrantes procedentes de países con fuerte influencia islamista», lo que está normalizando «hábitos contrarios a la cultura española que atentan directamente contra los valores que la sociedad ha construido y que además suponen una degradación inaceptable de la mujer».

Millán también ha recordado que, «por desgracia», el PP no apoyó la propuesta de Vox cuando se sometió a votación en los parlamentos de Baleares, Cataluña, Madrid, Melilla, Murcia o La Rioja, y ha expresado su esperanza de que la mayoría de la Cámara respalde finalmente la iniciativa en el Congreso nacional.

La diputada de Vox ha añadido que su partido ha registrado de manera coordinada, en todos los parlamentos y ayuntamientos donde tiene representación, una iniciativa para rechazar la implantación del menú halal en centros públicos y promover la gastronomía tradicional española, «garantizando el derecho de todos los consumidores a productos arraigados en la cultura española» y favoreciendo a los productores locales.