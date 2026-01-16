Junts planta a Sánchez y no irá a La Moncloa para hablar de Ucrania: «No vemos necesaria la foto»

El grupo parlamentario de Junts per Catalunya ha decidido dar plantón al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dentro de la ronda de contactos que el jefe del Ejecutivo tiene previsto iniciar la próxima semana para analizar el posible envío de tropas españolas a Ucrania una vez finalice la guerra con Rusia. El partido de Carles Puigdemont ha señalado que no ve necesaria la asistencia a La Moncloa para «una foto».

Junts, además, ha rechazado la invitación de Moncloa al considerar que no se ha producido «ningún cambio relevante» en la situación desde que Sánchez anunció públicamente esta iniciativa el pasado 7 de enero. «Nos damos por informados, no vemos necesaria la foto», señalan desde el partido.

La negativa de Junts se produce en un contexto de ruptura total de relaciones con el Ejecutivo, una situación que la propia formación dio por consolidada el pasado mes de noviembre, cuando anunció que consideraba la legislatura «bloqueada» y que rechazaría la mayor parte de las iniciativas legislativas del Gobierno y del PSOE. Junts argumentó entonces que los socialistas no habían cumplido los acuerdos alcanzados tras las elecciones generales de 2023, que permitieron la investidura de Pedro Sánchez.

Desde ese momento, el partido liderado por Carles Puigdemont dio por rotas sus relaciones con el Ejecutivo, una situación que el propio presidente del Gobierno reconoció posteriormente en público al admitir que no mantenía «contactos políticos» con Junts.

El PP no apoyará el envío de tropas

En este mismo contexto, el Partido Popular (PP) adelantó este martes al Ejecutivo que no apoyará la decisión de mandar tropas a Ucrania sin una votación previa en el Congreso de los Diputados.

Fuentes del PP relatan que han solicitado ampliar el objeto de la potencial reunión entre Feijóo y Sánchez, si bien el deseo del Gobierno era circunscribir la misma únicamente al posible envío de soldados españoles a Ucrania. Los populares aseguran que su «responsabilidad» no es hablar de lo que Sánchez necesita sino «de todo lo que preocupa a los españoles».

Así, el PP adelantó que no se apoyará ninguna decisión que se plantee de forma aislada, como pretende Sánchez con el envío de tropas. La posición del partido de la oposición es «someter a votación vinculante todo el presupuesto y estrategia militar y la política exterior». Fuentes populares afirman que si hay razones inexplicables por las que no pueda atender esta exigencia, recomiendan al Gobierno que centre sus esfuerzos en convencer a cualquiera de sus socios de legislatura.

«El Gobierno no está en condiciones de exigir apoyo ciego a nadie», explicaron fuentes de la oposición, además de asegurar que desde el PP no se lo garantizarán, ya que, como sus socios, ellos «tampoco se fían» de Sánchez.