Sánchez no se plantea abordar la política de Defensa en su conjunto con Feijóo, como exige el PP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tiene ninguna intención de abordar la política de Defensa así como la de Exteriores en su conjunto, con el líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, tal como ha exigido el equipo del PP, tras ser contactado por el gabinete de Sánchez, para cerrar la fecha de la reunión de ambos líderes el próximo lunes 19 de enero. Sánchez solamente pretende iniciar con Feijóo la ronda de contactos que continuará con los líderes de otras formaciones y grupos parlamentarios.

El encuentro se celebrará el próximo lunes, pero el motivo de la reunión, según fuentes de La Moncloa, se circunscribe a la intención del presidente del Gobierno de enviar tropas españolas para que formen parte de una fuerza europea, en el caso de que se firme un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, desde el PP han puesto un temario por delante a Sánchez, con asuntos que quieren tratar en dicha reunión.

Los populares exigen que, junto a los detalles sobre el posible envío de tropas, se aborde el gasto militar y su desglose por partidas, el coste y la financiación, así como las empresas con las que se han contratado los planes de compra de material militar. También piden que el presidente del Gobierno explique sus polémicas decisiones en política exterior.

En los respectivos ministerios de los que el PP exigir recibir información detallada no se tiene constancia de que el gabinete de Sánchez haya solicitado, por el momento, información preparatoria para la reunión, aunque en la página web del ministerio de Defensa, que dirige Margarita Robles, están colgados y detallados, desde ayer mismo (con posterioridad al anuncio del encuentro Sánchez-Feijóo) los 79 planes de Defensa con los que el Ejecutivo ha cumplido su compromiso de superar el 2% del PIB en el presupuesto militar. En la información que acaban de hacer pública se detalla coste, empresas, normativa aplicada y tramitación de cada uno de los 79 planes, ya estén ejecutados en su totalidad o en proceso de ejecución, además de los plazos establecidos.

Desde el Ejecutivo advierten que la reunión del lunes entre ambos líderes «solo es un primer contacto» y añaden que el PP «está pidiendo muchas cosas» mientras subrayan que los populares siempre han echado en cara al Gobierno de Sánchez «que no se implique más en la ayuda militar a Ucrania».

Lo que para los populares consiste en ampliar el tema de la reunión a «lo que interesa a los españoles», para el PSOE despierta sospechas. Los socialistas advierten que «cuando estamos dispuestos a hacer algo más por la paz y la ayuda a Ucrania, el PP pone más alto el listón, pone palos en las ruedas y amenaza con votar en contra el Congreso. Eso dice bien poco de las supuestas buenas intenciones de Feijóo».

Con todo, el Gobierno necesita los votos del PP para sacar adelante esa iniciativa futura de Sánchez, puesto que sus socios de izquierdas se muestran reacios a votar a favor de un futuro envío de tropas españolas a Ucrania, aunque sea en una misión de interposición, una vez firmada la paz o emprendido el alto el fuego.

La iniciativa de Sánchez sobre el envío de tropas españolas dentro de una fuerza europea para velar por la paz en Ucrania parece que está en el aire y que, como tantas otras propuestas, corre el riesgo de convertirse en un mero anuncio si el PP no se muestra favorable, puesto que ese envío requiere de la autorización del Parlamento y al presidente del Gobierno, por ahora, no le salen las cuentas.