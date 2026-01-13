El PP adelanta a La Moncloa que no apoyará el envío de tropas a Ucrania sin votación en el Congreso

Los gabinetes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, han mantenido este martes un contacto para abordar la petición de La Moncloa de una reunión entre ambos dirigentes para hablar del envío de tropas a Ucrania. El Partido Popular (PP) ha adelantado al Ejecutivo que no apoyará esta decisión sin una votación previa en el Congreso de los Diputados.

Fuentes del PP relatan que han solicitado ampliar el objeto de la potencial reunión entre Feijóo y Sánchez, si bien el deseo del Gobierno era circunscribir la misma únicamente al posible envío de soldados españoles a Ucrania. Los populares aseguran que su «responsabilidad» no es hablar de lo que Sánchez necesita sino «de todo lo que preocupa a los españoles».

Así, el Partido Popular, en la reunión mantenida en la mañana de este martes, ha exigido al gabinete del presidente del Gobierno que este informe de las cuestiones que afectan a la seguridad nacional de forma completa, tanto en materia de Defensa en lo que respecta a los compromisos de España, como en estrategia de política exterior.

Así, el PP adelanta que no se apoyará ninguna decisión que se plantee de forma aislada, como pretende Sánchez con el envío de tropas. La posición del partido de la oposición es «someter a votación vinculante todo el presupuesto y estrategia militar y la política exterior». Fuentes populares afirman que si hay razones inexplicables por las que no pueda atender esta exigencia, recomiendan al Gobierno que centre sus esfuerzos en convencer a cualquiera de sus socios de legislatura.

«El Gobierno no está en condiciones de exigir apoyo ciego a nadie», explican fuentes de la oposición, además de asegurar que desde el PP no se lo garantizarán ya que, como sus socios, ellos «tampoco se fían» de Sánchez.

Sobre la fecha de la reunión entre Sánchez y Feijóo, la que más encaja al presidente del PP es el lunes, entre las diferentes fechas ofrecidas por el gabinete de presidencia del Gobierno. El partido de la oposición queda a la espera de confirmación definitiva por parte del equipo de Pedro Sánchez, si bien el lunes 19 de enero queda como fecha más probable para el encuentro.

Las exigencias del PP

El Partido Popular, tras la petición de reunión por parte del gabinete de Sánchez, ha exigido al Gobierno que el presidente informe de dos cuestiones principales que afectan a la seguridad nacional de forma completa.

1. Los compromisos de España en materia de defensa en su totalidad, tanto en lo relativo al envío de tropas como al gasto militar previsto y su desglose escrito (cuánto se va a gastar, en cuántos años, para qué conceptos, desde qué partidas si no hay presupuestos y con qué empresas).

2. Las prioridades estratégicas que están siguiendo en política exterior, y eso pasa por explicar con detalle las decisiones que han derivado en la manifiesta desconfianza que el Gobierno de España genera en nuestros aliados de la OTAN, el porqué de medidas contrarias a lo acordado con nuestros socios europeos o los vínculos con la dictadura de Venezuela.