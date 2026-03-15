Cielos nublados y posibilidad de lluvia en Andalucía, según AEMET

Cielos con intervalos nubosos dominarán hoy, 15 de marzo de 2026, en el conjunto del territorio andaluz, con la posibilidad de alguna precipitación débil ocasional en las sierras Béticas. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso. Se prevén heladas débiles en las sierras orientales y vientos flojos a moderados del norte, con rachas muy fuertes en cotas altas orientales.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 15 de marzo

Cielo nublado y ambiente fresco durante el día en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 22 grados y a medida que el sol asome tímidamente a las 07:35, la sensación térmica alcanzará su punto máximo, haciendo que el ambiente se sienta cálido y acogedor. El viento, que soplará del norte a una velocidad moderada de 10 km/h, aportará un toque de frescura, aunque no se prevén rachas fuertes que alteren la tranquilidad del día.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más despejado, permitiendo que el sol brille con fuerza hasta su despedida a las 19:30. La humedad, que alcanzará niveles altos, hará que el ambiente se sienta algo cargado, pero no será un impedimento para disfrutar de un paseo al aire libre. Con temperaturas agradables y un viento suave, la jornada se perfila como ideal para disfrutar de la belleza de Sevilla, sin preocuparse por la lluvia ni el frío.

Córdoba: nubes grises y viento fuerte

El amanecer en Córdoba se presenta con un aire de inquietud, donde las nubes grises se asoman tímidamente, presagiando un día marcado por la inestabilidad. A medida que avanza la mañana, el viento del noreste comienza a soplar con fuerza, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h, mientras la temperatura se mantiene fresca, rondando los 11 grados.

La tarde traerá consigo un notable descenso térmico, con máximas que apenas alcanzarán los 21 grados y una sensación térmica que podría sentirse aún más baja. La humedad, que oscilará entre el 35% y el 95%, sumará un toque de incomodidad. Con la posibilidad de lluvias intensas y ráfagas de viento que superarán los 35 km/h, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien antes de salir.

En Huelva, cielos despejados y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con cielos mayormente despejados y temperaturas que oscilarán entre los 12 y 22 grados. Aunque se prevé un ligero viento de dirección variable, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mañana y la tarde.

Es un día ideal para pasear por la ciudad o realizar actividades al aire libre, ya que el ambiente tranquilo invita a disfrutar de los pequeños placeres de la vida cotidiana. Aprovecha para salir y respirar el aire fresco.

Cielo parcialmente nublado y fresco en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo parcialmente nublado, ofreciendo un espectáculo matutino que invita a disfrutar del aire fresco. La temperatura mínima se sitúa en 14 grados, pero la sensación térmica puede descender hasta los 14 grados, lo que hace que la mañana se sienta un poco más fresca. A medida que avanza la jornada, el viento soplará del noreste a una velocidad media de 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 25 km/h, lo que añade un toque de dinamismo al ambiente.

Por la tarde, el cielo seguirá parcialmente nublado y la temperatura máxima alcanzará los 18 grados, con una sensación térmica que podría llegar a los 19 grados. La humedad relativa oscilará entre el 55% y el 90%, lo que generará un ambiente algo pesado. Sin embargo, no se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de unas agradables horas de luz desde el amanecer a las 07:36 hasta la puesta del sol a las 19:32. En resumen, será una jornada fresca y agradable para los gaditanos.

Jaén: cielos despejados y sol a la tarde

La mañana en Jaén se presenta con cielos cubiertos y una sensación de frescura, con temperaturas que rondan los 10 grados. A medida que avanza el día, se espera que el tiempo mejore, alcanzando una máxima de 16 grados por la tarde, con cielos más despejados y sin probabilidad de lluvia. Es un buen momento para disfrutar del sol, así que no olvides llevar una chaqueta ligera y aprovechar el aire fresco antes de que caiga la noche.

Cielo despejado y brisa agradable en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 14°C. A medida que avanza el día, el mercurio subirá hasta alcanzar los 21°C, mientras el viento sopla del norte a una velocidad media de 20 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde se presenta tranquila, con un cielo que se mantendrá mayormente despejado y sin probabilidades de lluvia. Se recomienda aprovechar el buen tiempo para actividades al aire libre, ya que la sensación térmica máxima alcanzará los 21°C, ideal para disfrutar de la ciudad.

Granada: cielos cubiertos y lluvia esperada

La mañana en Granada se presenta con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvia, lo que genera un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas rondan entre los 7 y 10 grados y la sensación térmica puede bajar hasta los 5 grados, así que es recomendable abrigarse bien al salir.

A medida que avance el día, se espera que la lluvia dé paso a cielos más despejados por la tarde, con temperaturas que alcanzarán los 15 grados. La tarde-noche será tranquila, ideal para disfrutar de un paseo, así que no olvides llevar un abrigo ligero.

Almería: cielo despejado y viento dinámico

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del día en Almería. La mañana arranca fresca con temperaturas alrededor de 14°C, pero a medida que avanza la jornada, el mercurio subirá hasta alcanzar los 20°C por la tarde, mientras el viento sopla del sur a una velocidad media de 20 km/h.

A lo largo de la tarde, se prevén algunas ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h, lo que añade un toque de dinamismo al ambiente. Aunque no se esperan lluvias, es recomendable llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando la temperatura descenderá a 12°C y la sensación térmica podría ser más fresca.