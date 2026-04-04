Feijóo desvela que habló con Abascal tras las elecciones de Castilla y León: «No podemos defraudar a la gente»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha desvelado que habló con el líder de Vox, Santiago Abascal, tras las elecciones de Castilla y León y acordaron «seguir reuniéndose» los días siguientes para avanzar en las negociaciones con el propósito de formar los gobiernos autonómicos de Extremadura, Aragón y Castilla y León. «No podemos defraudar a la gente», sostiene.

El líder del PP es «optimista» con que haya acuerdos en Extremadura, Aragón y Castilla y León. «Creo en la responsabilidad de Vox y garantizo la del PP», declara.

«Donde la gente manda, los políticos tenemos que obedecer. Y lo que nos han dicho es que haya un Gobierno del PP con apoyo de Vox», afirma el presidente del PP, indicando que «el resultado de las urnas es inapelable: unos muy buenos resultados del PP, unos muy malos resultados del PSOE», mientras que «Vox incrementa su porcentaje y se consolida como tercera fuerza política en España».

Feijóo se ha pronunciado así en una entrevista en Servimedia, publicada este sábado, en la que rechaza las acusaciones de Vox sobre supuestas «zancadillas» del PP.

Los votantes no lo perdonarían

«No creo que la gente pueda aceptar ni nosotros podamos defraudarles no dando estabilidad a los gobiernos de las comunidades autónomas. Para eso hemos convocado elecciones: para tener un mandato y seguir gobernando, o para pasar a la oposición. Y en este caso es para seguir gobernando», ha señalado.

Además, Feijóo ha revelado que en dicha conversación advirtió a Abascal que si no hay acuerdo, «los votantes no lo perdonarán, y harán bien». En este sentido, indica que una vez que «la alternativa», que sería el PSOE, «ha sacado su peor resultado» histórico y la derecha suma o acaricia tres quintos de los Parlamentos autonómicos, «la cosa está juzgada».

«Una vez puesta la sentencia, hay que acatarla, y la sentencia electoral en Castilla y León, en Extremadura y en Aragón es que haya gobiernos liderados por el Partido Popular, con apoyo en la intensidad que se considere oportuna por parte de Vox», sentencia. «Nosotros, desde luego, así lo vamos a plantear y no nos vamos a levantar de la mesa hasta que haya estabilidad en las tres comunidades autónomas», agrega.

Cree en la responsabilidad de Vox

Feijóo afirma que «el PP es un partido que no solamente interpreta el resultado de las urnas, sino que lo acata». Y pone la pelota en el tejado de Vox, que tiene que decidir cómo apoya sus gobiernos, «entrando o no entrando» y «con qué consejerías».

«Esas ya son cuestiones que le corresponden decidir a los partidos políticos. Pero lo que los partidos políticos no pueden decidir es no ser disciplinados con el mandato de las urnas», manifiesta el líder del PP. Abascal ya ha dejado claro que Vox quiere entrar en los tres ejecutivos y Génova afirma que eso no será impedimento para pactar.

Feijóo también ha informado en esta entrevista que lleva más de un año sin mediar palabra con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La última vez que se vio con él fue el 13 de marzo de 2025 en La Moncloa, donde trataron, sin acuerdo, el aumento del gasto en Defensa.

El pasado mes de enero volvieron a citarse para hablar de la política

internacional y del posible envío de tropas españolas a Ucrania, pero

la cita se aplazó por el accidente de ferroviario de Adamuz. Desde entonces, ninguno de los dos ha descolgado el teléfono para volver a verse.

Le gustaría que la negociación fuese más rápida

La negociación entre PP y Vox que aparentemente está más avanzada o que al menos el PP quiere cerrar primero es la de Extremadura. Preguntado por qué escollo impide el pacto, Feijóo afirma que desconoce los temas particulares, pero le consta que el equipo negociador del PP está «contrastando las medidas que propone Vox con las posibilidades reales, presupuestarias y legales» para ver si las contrapartidas de Abascal pueden «encajar en los presupuestos y las competencias».

«Y en la legislación actual», apunta, en referencia a medidas planteadas por Vox que extralimitan las competencias de la Junta de Extremadura, como «el fin» de Mercosur, del Pacto Verde Europeo o de los pactos PP y Vox en Bruselas.

Feijóo explica que, por este motivo, difundieron hace varias semanas su guía para «ordenar» los pactos autonómicos. Abascal lo acogió con malestar por sentirse tratado como un «salvaje». Pero Feijóo incide en que sus barones sólo pueden «adoptar acuerdos en el ámbito de sus competencias estatutarias y constitucionales».

«Está claro que un presidente autonómico no puede adoptar acuerdos que vayan en contra la legislación española o la legislación europea», remacha.

El líder del PP manifiesta que la estrategia de su partido es «aceptar el resultado en las urnas, ser consecuente con lo que han dicho los ciudadanos y dar estabilidad a las comunidades autónomas en los marcos que hemos establecido». «Y es en lo que vamos a seguir trabajando», apostilla. No obstante, le «gustaría» que la negociación fuese «más rápida».

«Es verdad que se ha metido la Semana Santa por medio, y eso supone una interrupción. Pero sigo pensando que no es posible explicarle a un señor de Olivenza, a un señor de La Vera, a un señor de Cáceres que votó el año pasado y que siga sin gobiernos en el mes de abril. Nosotros estamos sentados en la mesa. Y de las propias manifestaciones, no sólo de mis compañeros, sino de los líderes de Vox, ha habido un avance y son optimistas», añade.

Preguntado por las acusaciones de Vox de que el PP pone «zancadillas» en la negociación, el líder del PP ha expresado su sorpresa ante tales afirmaciones.

El papel de Tellado

Feijóo ha evitado entrar en la crítica a los de Abascal porque su «objetivo» es «que se produzca un cambio político en España» y que haya estabilidad en las comunidades autónomas».

«No me voy a apartar de ahí y no voy a entrar en otras consideraciones, porque si no me convierto en un comentador de por qué otros partidos dicen lo que dicen. Yo quiero que la gente sepa qué es lo que dice el mío», afirma.

Sobre la participación de Miguel Tellado en las negociaciones de Aragón y Castilla y León, Feijóo ha recordado que es «el secretario general del partido y puede ir a cualquier negociación».

También ha aclarado que Vox no «ha impedido nunca» su presencia, por mucho que la dirección nacional de Vox en Bambú sí pidiera en público que el número dos del PP se «apartara» de la negociación.