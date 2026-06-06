Alicante Gastronómica reúne a más de 500 inscritos en el ‘Premio de Alta Pastelería Paco Torreblanca’

Alicante Gastronómica, la feria experiencial más grande de España, reunirá a las mayores promesas de la repostería con chocolate procedentes de Latinoamérica y Europa en la III edición del Premio Internacional de Pastelería Paco Torreblanca, el próximo 2 de octubre. En esta edición, dos nuevos países se suman a las pruebas de las semifinales en Latinoamérica, que incluye Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, México y Argentina. En cifras absolutas, el Premio cuenta con más de 500 inscritos, que serán quienes pugnen por uno de los galardones de mayor impacto en el sector internacional en solo tres ediciones.

Paco Torreblanca, que da nombre al premio, es uno de los maestros pasteleros más reconocidos a nivel mundial. De hecho, fue elegido mejor pastelero del mundo el año 2022. Paco Torreblanca es conocido tanto por su innovación como por haber transformado la alta pastelería. Fue nombrado doctor honoris causa de la Universidad de Valencia (UV) junto a Ferran Adriá. Es, también, doctor honoris causa en Bellas Artes por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Fue el creador de la tarta de la boda del rey Felipe VI con la reina Letizia.

La dinámica de esta edición ha sido explicada este viernes por el propio Paco Torreblanca; el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño; el director ejecutivo del Grupo Torreblanca, Rubén Beltrán; la presidenta de Alicante Gastronómica, Gema Amor; diferentes organizadores en los respectivos países de Latinoamérica; y Antonio Toslada, director comercial para América Latina de República de Cacao, marca patrocinadora del concurso.

Carlos Baño ha destacado que este proyecto es posible por la presencia de Paco Torreblanca, de quien ha elogiado su categoría profesional y grandeza humana. Además, ha destacado también la importancia de Alicante Gastronómica en la promoción turística de la Costa Blanca, la puesta en valor del sector de la restauración y los productos únicos del territorio.

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante ha señalado el importante apoyo institucional de la Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana, que hacen posible este evento de dimensiones internacionales, pieza clave para la promoción de la provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana como destino gastronómico.

Paco Torreblanca se ha referido al interés que en Latinoamérica despierta Alicante Gastronómica, que ya es una referencia en el mundo de la gastronomía y, en especial, de la repostería. «Los jóvenes quieren venir a Alicante y participar en la Feria porque saben del valor que tiene ganar este premio», ha explicado Torreblanca. También ha indicado Paco Torreblanca que el interés en el continente americano es creciente y la intención del certamen es ampliar la presencia a otros continentes.

Por su parte, Gema Amor, presidenta de Alicante Gastronómica, ha calificado como «prestigioso premio, un proyecto impulsado por Paco Torreblanca como referente de la pastelería contemporánea, que representa excelencia, técnica y creatividad, además del intercambio del conocimiento entre profesionales».

Para Gema Amor, el premio es «un puente gastronómico entre América y nuestra tierra, situándonos en el más alto nivel, donde Alicante Gastronómica es la cumbre del mundo de la pastelería internacional durante los días de celebración del premio», previsto para el 2 de octubre.

La organización de este evento, Escuela de Pastelería Torreblanca, ha programado una serie de concursos donde el ganador tendrá pasaporte para viajar hasta Alicante y participar en la final, que se celebrará en Alicante Gastronómica. Los certámenes de preselección tendrán lugar en Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, México y Argentina, cuya prueba se ha realizado en estos días. A estos finalistas se sumarán los seleccionados por su currículum y trayectoria en España.

El ganador del Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca en Alicante Gastronómica recibirá una dotación económica de 3.000 euros, 2.000 para el segundo clasificado y 1.000 para el tercero.