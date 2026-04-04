Esta carretera del País Vasco tiene 22 curvas y 12 kilómetros y todos creen que es una de las mejores del mundo por sus vistas

Hay carreteras que simplemente sirven para ir de un punto a otro, pero luego hay otras que casi sin quererlo, son capaces de convertir el trayecto en parte del viaje. En la costa de Guipúzcoa, entre acantilados, pueblos marineros y la estampa constante del Cantábrico, existe una de esas rutas que se disfrutan casi sin darse cuenta. Una carretera del País Vasco considerada como una de las mejores del mundo, que sorprende por sus curvas y también sus paisajes.

Hablamos de un tramo relativamente corto, de apenas 12 kilómetros, pero que guarda una combinación difícil de encontrar marcada por curvas, paisajes abiertos al mar y una conducción que engancha desde el primer minuto. No es una carretera nueva o que se haya puesto de moda hace poco, pero sigue colándose en recomendaciones internacionales como uno de esos recorridos que merece la pena hacer al menos una vez. Y lo curioso es que muchos lo tienen cerca y aún no lo han hecho. Toma nota porque puede que esta Semana Santa te apetezca aprovechar, y pases por esta carretera del País Vasco.

Esta carretera del País Vasco es una de las mejores del mundo

La N-634 que une Zumaia con Zarautz no es una carretera del País Vasco que destaque por su longitud, pero sí por lo que ofrece en tan poco espacio. Es un recorrido que se completa en unos 20 minutos, aunque lo habitual es tardar algo más si decides parar o simplemente bajar el ritmo para disfrutarlo ya que el trazado que recorre, combina curvas constantes con tramos más suaves, lo que hace que la conducción sea dinámica pero accesible. No es una carretera extrema, pero sí lo suficientemente entretenida como para mantener la atención en cada giro.

Además, el recorrido atraviesa pequeños núcleos y zonas costeras donde el paisaje cambia continuamente. Pasas de ver el mar abierto a internarte brevemente entre casas o zonas verdes, y vuelves a salir a un mirador natural casi sin darte cuenta.

22 curvas en solo 12 kilómetros

Uno de los datos que más llama la atención es la concentración de curvas en tan poco espacio. Este tramo cuenta con más de una veintena de giros, lo que explica por qué muchos conductores lo consideran especialmente atractivo. No todas las curvas son iguales. Algunas son más abiertas y permiten mantener velocidad, mientras que otras obligan a reducir marcha y disfrutar del control del volante. A eso se suman cambios de rasante que añaden un punto más técnico al recorrido.

Es precisamente esa variedad de curvas, lo que hace que no resulte monótono además de mantenerte todo el rato atento a la conducción. Cada tramo tiene su propia personalidad, y eso mantiene la sensación de estar conduciendo algo diferente durante todo el trayecto.

Un paisaje que marca la diferencia

Más allá del asfalto, lo que realmente convierte esta carretera del País Vasco en algo especial son las vistas. El recorrido discurre junto a la costa, con tramos donde el mar aparece de forma casi continua y otros en los que se abre paso entre colinas verdes. Los acantilados, las playas cercanas y la presencia de pueblos como Zumaia o Zarautz aportan ese contraste que hace que el paisaje no sea uniforme. Es una carretera que cambia constantemente y que invita a levantar la vista, aunque siempre con precaución. Y en días despejados, la luz del Cantábrico transforma por completo la experiencia. Y en jornadas más nubladas, el entorno adquiere un carácter más salvaje que también tiene su encanto.

Un reconocimiento que viene de lejos

Aunque ahora vuelve a llamar la atención, lo cierto es que esta carretera ya fue destacada hace más de una década en un ranking internacional elaborado por una empresa de alquiler de vehículos. En aquella selección aparecía junto a rutas de países como Estados Unidos, Italia o Australia. No era una elección casual. Se valoraban aspectos como el trazado, la experiencia al volante y, sobre todo, el entorno. Y en ese sentido, la costa guipuzcoana cumplía todos los requisitos. Desde entonces, ha seguido apareciendo en listas y recomendaciones, lo que confirma que no se trata de un reconocimiento puntual, sino de una carretera que mantiene su atractivo con el paso del tiempo.

Un plan sencillo que siempre funciona

A veces no hace falta organizar un viaje complicado. Basta con elegir un día despejado, subir al coche y recorrer este tramo sin prisas. Con música de fondo y alguna parada improvisada, la experiencia cambia por completo. Muchos conductores coinciden en que es una de esas rutas que apetece repetir. No sólo por la conducción, sino por todo lo que la rodea. Porque al final, más allá de rankings o cifras, lo que queda es la sensación de haber recorrido uno de esos lugares donde conducir deja de ser rutina y pasa a ser parte del disfrute.