El padre Custodio Ballester sobre el discurso del Papa: «Le ha echado una mano al Gobierno»

El padre Custodio Ballester ha participado en el programa especial de OKDIARIO sobre la llegada del Papa a España. Ballester cree que el discurso del pontífice «le ha echado una mano al Gobierno».

«Pienso que es un discurso de circunstancia en el que se le echa una mano al Gobierno, porque con eso del multilateralismo el Papa le echa unas cuantas florecitas», ha asegurado. «Ese discurso es el relato del Gobierno», ha completado.

Ballester, premio Freedom Fighters de OKDIARIO, también ha querido responder al pontífice sobre la polarización. León XIV ha pedido a los españoles «abandonar las narrativas divisivas y polarizantes», en su primer discurso en España. El Papa ha llamado a cesar en el «enfrentamiento» en tierra de «mártires y santos».

El padre Ballester comparte que «esta polarización existe», pero ha explicado que «¿cómo no puede haberla cuando el partido de un gobierno quiere blindar el aborto como un derecho en la Constitución española?» y cree que «la antropología del Gobierno y del evangelio son absolutamente distintas, contrapuestas y enfrentadas».

El obispo de Roma también ha llamado a «buscar la verdad», frente a «las ideologías prefabricadas». Para ello, ha yuxtapuesto los conceptos de «idea» y de «realidad», para mostrar que ambos deben estar «en un diálogo constante». De manera expresa, ha pedido «proteger la libertad religiosa», aludiendo de manera indirecta, no solo a la práctica católica, sino también a otras confesiones, como el islam, poniendo como ejemplo los frutos que dio en la Edad Media.

Bajo este mismo razonamiento de «idea» y «realidad», Ballester ha explicado que esta hipótesis de que «la realidad es superior a la idea» viene de Francisco». Sin embargo, argumenta que «no podemos despreciar la idea así como así» y ha evidenciado que «la realidad no es una porquería, la verdad es la adecuación de la idea».

Sobre el ensalzamiento del Papa a otras confesiones, ha asegurado Custodio Ballester que «todo el mundo ha quedado contento con el discurso menos los que conocen perfectamente lo que pasó durante siete siglos aquí, en España, con el islam».

El Papa en España

Por la tarde, a las 18.00 horas, el Papa se desplazará al barrio de Lucero, en el distrito de Latina, para visitar a los operadores y usuarios del centro social ‘Cedia 24 horas’ y a las 20.30 horas será el momento del primer acto multitudinario de su visita, la Vigilia de oración con los jóvenes. Será en la Plaza de Lima y en la que León XIV pronunciará su segundo discurso.

El domingo, a las 10.00 horas, tendrá lugar en la Plaza de Cibeles la Misa con la homilía del Papa y la Procesión del Corpus Christi. Por la tarde, a las 16.30, mantendrá un encuentro privado con los miembros de la orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica y a las 18.00 horas se encontrará con representantes de la cultura, el arte, la economía y el deporte en el Movistar Arena en el encuentro ‘Tejer redes’.

El obispo de Roma ha llegado a Madrid en un vuelo que ha adelantado quince minutos su aterrizaje en Barajas, programado inicialmente a las 10:30. En el aeropuerto, tanto los reyes como el presidente del Gobierno han participado en una recepción oficial en el Pabellón de Estado, donde también les ha recibido una comitiva infantil. Durante el viaje, a los periodistas les ha trasladado que su intención estos días es trasladar «el respeto por cada ser humano».

Este recibimiento marca el inicio de un viaje oficial que se extenderá hasta el próximo 12 de junio. Durante los próximos días, la planificación del Pontífice incluye una importantísima intervención ante una sesión conjunta del Congreso y el Senado en las Cortes Generales, además de un posterior viaje a Canarias para conocer de primera mano la situación en las islas.