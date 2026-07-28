Felipe VI se reúne en Lima con Keiko Fujimori antes de su toma de posesión como presidenta de Perú

El Rey Felipe VI ha mantenido este lunes un encuentro con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, que este martes asumirá oficialmente el cargo en una ceremonia de toma de posesión a la que asistirá el jefe del Estado español.

El monarca aterrizó en la Base Aérea del Callao, en Lima, donde ha sido recibido por el actual canciller de Perú, Carlos Pareja, antiguo embajador en España, y por un Cordón de Honor integrado por cadetes de la Fuerza Aérea peruana.

Acompañado por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, Felipe VI ha ofrecido posteriormente una recepción a la colectividad española en la Residencia del Embajador de España. Al acto han asistido representantes de la Cooperación Española, directivos de empresas españolas, miembros del ámbito cultural y de los medios de comunicación, trabajadores del Centro Cultural y funcionarios españoles destinados en organismos internacionales.

Más tarde, el Rey se ha desplazado al Palacio de Gobierno, donde ha sido recibido por el secretario de Seguridad de la Casa de Gobierno del Despacho Presidencial, Rubén Edilberto Arenas. Allí ha mantenido una reunión con el actual presidente de Perú, José María Balcázar.

Tras ese encuentro, Felipe VI ha recorrido a pie varias calles del centro de Lima hasta llegar al Palacio de Torre Tagle, donde le esperaba la presidenta electa, Keiko Fujimori. Después del saludo protocolario entre ambas delegaciones, los dos dirigentes han celebrado su primer encuentro oficial.

Este martes, Felipe VI asistirá al acto de juramentación y a la ceremonia de toma del mando supremo de Keiko Fujimori, que se celebrará en el Museo del Congreso y de la Inquisición, en Lima. Una vez finalizado el acto, el Rey participará en el almuerzo oficial ofrecido por la nueva presidenta.

Las autoridades peruanas prevén la llegada a Lima, a lo largo de este lunes, de la mayoría de los jefes de Estado y de Gobierno invitados a la ceremonia. Entre los asistentes figuran el presidente de Panamá, José Raúl Mulino; el de Paraguay, Santiago Peña; el de Uruguay, Yamandú Orsi; el de Chile, José Antonio Kast; el de Ecuador, Daniel Noboa; el de Honduras, Nasry Asfura; el de Bolivia, Rodrigo Paz; y el presidente de Argentina, Javier Milei, que completará la lista de mandatarios presentes.