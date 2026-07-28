Laura Madrueño confiesa en ‘Universo Calleja’ por qué dejó ‘Supervivientes’: «Honduras no es mi casa»

Aguas turquesas, arrecifes de coral, una fauna marina extraordinaria y algunos de los paisajes más espectaculares del océano Índico. Universo Calleja viaja hasta las Maldivas junto a Laura Madrueño, Montoya y Lorena Castell para compartir una aventura en la que la buena sintonía del grupo, la adrenalina y el humor han sido tan protagonistas como el propio destino. La primera en confesarse ha sido Madrueño, justo después de dejar de ser presentadora de Supervivientes.

Las confesiones de Laura Madrueño

La primera en aparecer fue Laura Madrueño, quien confesó que su familia tiene la tienda más antigua de vinos de Madrid. La presentadora combina el negocio familiar con la televisión y su trabajo en Mediaset, empresa en la que lleva casi 20 años.

Este viaje a Malvidas se rodó en febrero de 2026, un mes antes de que se estrenara la última edición de Supervivientes, en la que ya no estaría Madrueño como presentadora desde la isla y que fue sustituida por María Lamela.

Comenzando por su faceta como documentalista de vida marina, Laura Madrueño, experta en buceo, habló con el presentador, Jesús Calleja, sobre los documentales que ha hecho sobre los tiburones y su gran ilusión por ver de cerca al tiburón tigre.

Sobre su etapa en Supervivientes, Laura Madrueño contó a Jesús Calleja cómo terminó pasando de presentar el Tiempo al reality estrella de la cadena y recordó cómo vivió el primer día de ensayos en Honduras: «Salí llorando de la playa de juegos», confesó. La invitada aseguró que en ese momento sintió que «no era capaz de hacerlo»:

«Llevaba diez años presentando en un set de un metro cuadrado. Estaba en una playa enorme con cámaras que no sé dónde están porque las distancias son enormes. No ves Madrid, estás a ciegas total», añadió antes de compartir alguna que otra anécdota de sus 3 años en el programa.

Laura Madrueño también habló de lo difícil que era su papel de contención para los concursantes en Honduras: «Tengo que tener autoridad para que no se me suban a la chepa, pero también tienes que tener un punto de humanidad, que al final te sale solo porque los ves muy jodidos».

Jesús Calleja quiso saber cómo hacía Laura para compaginar trabajo y familia al tirarse tantos meses lejos de casa: «Es muy difícil, se para tu vida». Fue entonces cuando el presentador le preguntó sobre cómo afrontaría la siguiente edición, a lo que Madrueño reveló la noticia de su marcha del programa.

«He decidido no seguir con Supervivientes y poner fin a esta etapa de mi vida», le dijo famosa presentadora a Calleja para seguidamente desvelar la razón detrás de su decisión: «Creo que esta etapa ha terminado para mí. Han sido tres años maravilloso, he pasado más tiempo en Honduras que en mi casa. Me ha enseñado muchísimo a nivel profesional y personal, pero creo que ya lo he vivido todo ahí».

«Hay que ser muy fuerte para soportar la soledad, la adrenalina, las críticas», explicó Laura Madrueño, que se mostró firme en su decisión: «Ahora sé que es el momento en el que lo tengo que dejar.Hay que cuidar los pilares y hay que mantenerlos. Los pilares están en tu casa, y Honduras no es mi casa».