El hijo de Ivonne Reyes no se corta: vende tacos en Madrid mientras sigue llamando a las puertas de Hollywood

Alejandro Reyes, hijo de Ivonne Reyes y Pepe Navarro, ha decidido demostrar que para perseguir un sueño también hay que estar dispuesto a trabajar duro. A sus 26 años, el joven continúa empeñado en hacerse un hueco en el mundo de la interpretación, una profesión que conoce bien por dentro y que, como él mismo ha reconocido, no le está poniendo las cosas fáciles. Mientras acude a castings, se forma y busca nuevas oportunidades delante de las cámaras, Alejandro no duda en ponerse detrás de un mostrador cuando las circunstancias lo requieren. Su último trabajo está en pleno centro de Madrid, donde vende tacos en la taquería Bien Perro.

Lejos de esconderse por trabajar en la hostelería mientras intenta abrirse camino como actor, Alejandro parece tener muy claro que cualquier trabajo es digno y que el éxito no llega de la noche a la mañana. No es, además, la primera vez que el joven se aleja temporalmente de los focos para ganarse la vida. Ha recogido aceitunas, ha trabajado como camarero y ahora está detrás de la barra de una taquería, donde se encarga de atender a los clientes, servir la comida y cobrar. Según la información publicada, también es socio del negocio junto a varios amigos, lo que convierte esta nueva ocupación en algo más que un simple empleo ocasional. Su madre, Ivonne Reyes, lo respalda plenamente y es habitual verla en el local, acompañando a su hijo en esta etapa.

La imagen que proyecta Alejandro es la de un joven que no quiere esperar a que le llegue una oportunidad para empezar a construir su futuro. Su objetivo continúa siendo la interpretación, pero mientras esa carrera avanza a un ritmo más lento del que quizá le gustaría, él sigue trabajando y formándose. No parece dispuesto a dejarse llevar por la fama de sus padres ni por las puertas que pueda abrirle su apellido. Al contrario, ha optado por una estrategia mucho más terrenal: trabajar, aprender y esperar su momento. Una persona de su entorno llega a ponerlo como ejemplo y asegura que «ya podrían aprender muchos de él», mientras que su trayectoria profesional demuestra que no tiene reparos en empezar desde abajo.

Y es que detrás del joven que ahora sirve tacos hay un actor que lleva años preparándose para conseguir su gran oportunidad. Alejandro se ha formado en la New York Film Academy, donde estudió diferentes técnicas interpretativas como las de Lee Strasberg, Meisner y Stella Adler. Su currículo incluye trabajos en cortometrajes, figuración en películas y otros proyectos vinculados al audiovisual. También ha dirigido el podcast de su madre, La Mirada de Ivonne, y fue candidato al Goya a Mejor Actor de Reparto por su papel en Balas y Katanas. Todo ello dibuja un perfil mucho más amplio que el de un joven conocido únicamente por ser hijo de dos rostros televisivos.

El propio Alejandro ha hablado en alguna ocasión de lo complicado que resulta hacerse un nombre en una profesión tan competitiva. En una entrevista concedida en julio de 2024 explicaba que había trabajado recogiendo aceitunas, había sido camarero y había llamado a muchas puertas. Su filosofía parece resumirse en una frase que él mismo pronunció entonces: «Esta profesión es una maratón, no un sprint». Una declaración que encaja perfectamente con su situación actual, porque mientras continúa buscando oportunidades como intérprete, ha decidido no quedarse de brazos cruzados y aceptar aquellos trabajos que le permitan seguir adelante.

En esa misma entrevista, Alejandro también reflexionó sobre el peso que ha tenido su historia familiar en su carrera. Ser hijo de Ivonne Reyes y Pepe Navarro le ha colocado desde muy joven bajo un foco que él no siempre ha buscado y que, en ocasiones, considera que puede jugar en su contra. El propio actor reconocía haber llegado a pensar que el apellido de sus padres le había condicionado como intérprete. «A veces ayuda, pero otras te encasilla», explicaba, dejando claro que su principal deseo es que el público y la industria le valoren por su trabajo y no por su historia familiar.

A esa exposición se suma, inevitablemente, una de las polémicas familiares que más titulares ha generado durante años: la cuestión de su paternidad. Alejandro ha intentado mantenerse al margen de las especulaciones y evitar que este asunto termine marcando su vida o su trayectoria profesional. El joven cuenta con una sentencia firme sobre su filiación, por lo que prefiere dejar atrás las teorías y rumores que han rodeado durante años a su familia y centrar toda la atención en sus proyectos y en su carrera como actor. Una postura que mantiene también a la hora de hablar de su vida privada, un terreno en el que se muestra especialmente discreto y sobre el que evita entrar en detalles, decidido a que sean sus propios méritos y su trabajo los que definan su trayectoria.

En este camino cuenta, además, con un apoyo fundamental: el de su madre. Ivonne Reyes ha estado muy presente en la vida de Alejandro y él mismo ha reconocido que ella ha ejercido los dos roles durante su crecimiento. «Mi madre ha cumplido los dos roles: madre y padre. Nunca he echado en falta una figura paterna», llegó a declarar. La relación entre ambos es estrecha y ese respaldo se hace visible también en esta nueva etapa profesional: Ivonne acude con frecuencia a la taquería donde trabaja su hijo y le acompaña mientras él continúa intentando hacerse un hueco en la interpretación.

La historia de Alejandro coincide, además, con un momento de reconstrucción para su propia madre. Ivonne Reyes atravesó una complicada situación económica que hizo público en marzo de 2025, cuando reconoció que había perdido más de diez millones de euros y que se había acogido a la Ley de la Segunda Oportunidad. La presentadora explicó entonces que había llegado a perder las propiedades que tenía y que se encontraba empezando prácticamente de cero. Aquella situación también tuvo un fuerte impacto emocional en ella, hasta el punto de reconocer que había sufrido una depresión.

Desde entonces, Ivonne también ha intentado recomponer su vida profesional y personal. Participó en Supervivientes y, poco a poco, ha ido recuperando su actividad mientras afronta una nueva etapa después de aquel duro golpe. En ese contexto, la trayectoria de Alejandro adquiere todavía más significado: madre e hijo han vivido momentos complicados y ambos parecen compartir una misma filosofía de fondo, la de continuar avanzando pese a las dificultades. Mientras Ivonne trata de recuperar estabilidad, Alejandro sigue construyendo su propio camino lejos de cualquier atajo.